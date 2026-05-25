        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Kırmızı ışıkta gelen facia! Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok | Trabzon haberleri | Son dakika haberleri

        Kırmızı ışıkta gelen facia! Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!

        Giresun'da, Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen çekicinin kırmızı ışıkta bekleyen bir otomobile arkadan çarpması sonrasında yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişi yürekleri yaktı. Yıldız Ailesi'nin İstanbul'dan Trabzon'un Arsin ilçesine Kurban Bayramı tatili için yola çıktığı ve cenazelerin bugün defnedileceği öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:45 Güncelleme:
        Bu fotoğraftaki 5 kişi artık yok!

        Giresun'da, önceki gün edinilen bilgilere göre, gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan M.U. (59) yönetimindeki çekici, Karadeniz Sahil Yolu’nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen Ali Yıldız'ın (45) otomobiline arkadan çarptı.

        ARAÇLAR BİRBİRİNE GİRDİ

        İHA'daki habere göre çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki otomobile çarptı.

        Kazada ölen Ali Yıldız (sağ başta), eşi Melek (solda) ile çocukları Hamza (annenin kucağında), Hasan (babanın kucağında) ve Sadem Yağmur Yıldız’dan (ortada), geriye aile fotoğrafları kaldı. Ağır yaralanan Rana Meltem'in (ayakta), tedavisi sürüyor.
        Kazada ölen Ali Yıldız (sağ başta), eşi Melek (solda) ile çocukları Hamza (annenin kucağında), Hasan (babanın kucağında) ve Sadem Yağmur Yıldız'dan (ortada), geriye aile fotoğrafları kaldı. Ağır yaralanan Rana Meltem'in (ayakta), tedavisi sürüyor.

        Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan sürücü Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobile çarptı.

        ANNE, BABA VE 3 ÇOCUK ÖLDÜ

        4 aracın karıştığı zincirleme kazada, Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan aynı aileden eşi Melek Yıldız (40), Hamza Yıldız (7) Hasan Yıldız (7) ve Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti; Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı.

        7 KİŞİ TEDAVİYE ALINDI

        Kazaya neden olan çekici sürücüsü M.U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

        BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEKLER

        Kazada hayatını kaybeden aile fertlerinin bugün toprağa verilecekleri öğrenildi.

