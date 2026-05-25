Gen haritasına göre sigorta primi

Sigorta Sayfası programına katılan Koru Sigorta Genel Müdürü Kasım Yılmaz, sağlık sigortasında bazı sigorta şirketlerinin gen testlerine başladığını kişilerin genetiğine göre sağlık sigortası primlerinin oluşturulduğunu ifade etti. Yılmaz gen testlerine göre kişilerin ileride nelerle karşılaşılacağına yönelik bilgi sahibi olunup riskin hesaplanabildiğini hatta kişilerin nasıl yaşaması gerektine yönelik yönlendirildiğini dile getirdi. Türkiye'de gen testlerinin henüz başlangıç aşamasında olduğunu ifade eden Yılmaz, diğer taraftan sağlık sigortasının giyilebilir teknolojilerle de desteklendiğini anlattı.

HASAR MALİYETİ YÜZDE 47 ARTTI

Yılmaz, sigorta sektörünün 2026'ya ekonomideki olumlu gidişatı satın alarak başladığını ancak savaşla birlikte enerji fiyatları ve enflasyondaki yükseliş ile maliyetlerin arttığını belirterek, "Yıla planladığımız gibi devam etmiyoruz. Sigorta çok fazla oyuncunun olduğu, rekabetin yoğun olduğu bir piyasa. Yıla enflasyonun ve faizlerin düşeceği beklentisi ile başlandı. Sağlık, trafik, yangın ve konut poliçelerinde indirimler yapıldı. Şimdi trafik poliçelerinde geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırdığımızda enflasyonun altında yüzde 12, kaskoda yüzde 27'lik prim artışı var. İlk aylarda artış daha da düşüktü. Şimdi yavaş yavaş artış görüyoruz. Bunun ana sebebi tabi ki maliyet artışları. Primlerdeki artış yüzde 12-27 aralığındayken hasar maliyetleri yüzde 45-47 düzeyinde. Hem enflasyon hem lojistikte yaşanan sorunlar nedeniyle bazı araçlara parça bulamıyoruz" diye konuştu.

BUNDAN SONDAKİ SÜREÇTE FİYATLAR ARTAR

Sağlık sigortasında da hastenelerin fiyat artışına paralel fiyat artışına gidildiğini ifade eden Yılmaz, trafik sigortasında da tavan oran olmasına rağmen rakebet nedeniye artışların tavanın altında kaldığını kaydetti. Yılmaz bundan sonraki süreçte de sigorta hasar maliyetlerinin ve dolayısıyla sigorta fiyatlarının artabileceğini dile getirdi. Yılmaz sigorta şirketlerinin topladıkları primleri yüksek faiz ortamında değerlendirerek yükselen hasar maliyetlerini kompanse etmeye çalıştığını ancak bunun ne kadar sürdürecekleri konusunda iyimser olmadığını, sigorta şirketlerinin maliyet artışını henüz fiyatlarına olduğu gibi yansıtmadığını kaydetti.

NAKLİYAT SİGORTASINDA ARTIŞ

Yılmaz, sigortadaki en yüksek artışın şu anda yüzde 100 ile nakliyat sigortalarında olduğunu belirterek bunun nedeninin çevremizdeki savaş nedeniyle Türk firmaların yurtiçi ve yurtdışı ticaret ve taşımacılıkta öne çıkması olduğunu söyledi.

Kasko sigortasının tüm araçların yaklaşık yüzde 25'ini içerdiği bilgisini veren Yılmaz, 33 milyon aracın 8,6 milyonunun kasko sigortası olduğunu hatırlatarak şunları söyledi: "0-5 yaş aralığındaki araçların kasko oranı yüzde 80'ken araçlar yaşlandıkça kasko oranında düşüş oluyor. 15-20 yaşına gelmiş araçlara yeni araç gibi teminat veriyoruz. Veya araç sahipleri böyle istiyor. Artık şunu söylememiz lazım, bu aracı yetkili sevrise mi özel servise mi götürmek istiyorsun? Veya 20 yaşına gelmiş aracın camını orijinal cam ile değiştirmek gerekiyor? Bunun eşdeğeri var. Bunu kullanmak istiyorsunuz tabi ki prim daha ucuz olacak. Evde birden fazla araç verken ikame araç talep edilmeyebilir. İhtiyaca göre ürünü şekilendirmek lazım."

FRANSA 2017'DE ÇIKARDI

Diğer yandan vatandaşın normalde servise gittiğinde ucuz parça almak için eski araçların hasar almamış parçalarını (çıkma) isteyebildiğini belirten Yılmaz, bunu sigorta sektörünün de kullanması gerektiğini belirterek, "Fransa 2017'de bir mevzuat çıkararak çıkma parçanın kullanımını sağladı. Bu mevzuat çıktıktan sonra bin 700 geri dönüşüm firması kurulmuş. Parçalar numalaralandırılıp kodlanmış, barkodlanmış bir sisteme eklenmiş. Böylece vatandaş daha düşük prim öder" diye konuştu.