Ada satın aldı, yönetimi yapay zekaya bıraktı: Dijital kabinede Churchill ve Mandela var! Binlerce kişi sıraya girdi ama tek kişi yaşıyor
Filipinler'deki bir ada yapay zeka destekli mikro ülkeye dönüştürüldü. Churchill, Mandela ve Marcus Aurelius gibi tarihi isimlerin dijital kopyalarıyla yönetileceği açıklanan ''Sensay Island'' projesine 12 binden fazla kişi vatandaşlık başvurusu yaptı. Peki bu adada sistem nasıl işleyecek? İşte tüm detaylar…
Teknoloji dünyasının en sıra dışı projelerinden biri Filipinler’de hayata geçirildi. Girişimci Dan Thomson, Palawan eyaletinde satın aldığı küçük bir tropikal adada yapay zeka destekli bir yönetim sistemiyle işleyecek mikro ulus projesini duyurdu. “Sensay Island” adı verilen proje, klasik devlet anlayışını yapay zeka destekli yönetim modeliyle birleştirmeyi hedefliyor.
Proje henüz resmi bir devlet statüsüne sahip değil. Ancak buna rağmen dünyanın farklı ülkelerinden binlerce kişi adada yaşamak ve “e-vatandaş” olmak için başvuruda bulundu.
YAPAY ZEKA KABİNESİNDE TARİHİ LİDERLER VAR
Projenin en dikkat çeken kısmı ise oluşturulan yapay zeka kabinesi. Sensay Island’da karar süreçlerinde, tarihte iz bırakmış isimlerden esinlenerek geliştirilen dijital karakterlerden yararlanılması planlanıyor.
Winston Churchill, Nelson Mandela, Sun Tzu, Leonardo da Vinci, Marcus Aurelius ve Gandhi gibi isimlerin düşünce biçimlerinden yola çıkılarak oluşturulan dijital karakterlerin; önerileri değerlendireceği, analizler yapacağı ve çeşitli karar süreçlerinde rol alacağı belirtiliyor.
DİJİTAL KABİNEDE GÖREV DAĞILIMI DİKKAT ÇEKİYOR
Projede oluşturulan dijital kabinede görev dağılımı da tarihi figürlerin temsil ettiği alanlara göre şekillendirildi.
Açıklanan sisteme göre Marcus Aurelius “Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı)”, Winston Churchill “Başbakan”, Eleanor Roosevelt “Dışişleri Bakanı”, Sun Tzu “Savunma Bakanı”, Alexander Hamilton “Hazine Bakanı”, Nelson Mandela “Adalet Bakanı”, Ada Lovelace “Bilim ve Teknoloji Bakanı”, Konfüçyüs “Eğitim Bakanı”, Florence Nightingale “Sağlık Bakanı”, George Washington Carver “Tarım Bakanı”, Wangari Maathai “Çevre Bakanı”, Leonardo da Vinci “Kültür Bakanı”, Mahatma Gandhi “Etik Danışmanı”, Nikola Tesla “İnovasyon Danışmanı”, Kraliçe Hatshepsut “Altyapı Direktörü”, Zhuge Liang “Baş Stratejist” ve TE Lawrence “İstihbarat Şefi” olarak konumlandırılıyor.
Dan Thomson’a göre son kararların uygulanması ise yine insanlar tarafından gerçekleştirilecek. Yapay zeka sistemleri daha çok fikir üretme, yönetim önerileri sunma ve stratejik analizlerde kullanılacak.
12 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURU YAPTI
Sensay Island henüz resmi devlet statüsünde değil. Ancak buna rağmen büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı ülkelerinden 12 binden fazla kişi proje için vatandaşlık başvurusu yaptı.
Başvuru yapan kişilerden meslekleri, uzmanlık alanları ve neden projeye katılmak istedikleri gibi bilgilerin istendiği belirtiliyor. Projenin ilerleyen süreçte “e-vatandaşlık” sistemiyle dijital bir topluluğa dönüşmesi planlanıyor. Böylece fiziksel olarak adada yaşamayan kişilerin de sisteme çevrim içi olarak dahil olabileceği ifade ediliyor.
ŞİMDİLİK ADADA TEK BİR KİŞİ YAŞIYOR: BAKICI MIKE
Projeye yönelik ilgi büyük olsa da ada henüz başlangıç aşamasında bulunuyor. Uluslararası basında yer alan bilgilere göre şu anda Sensay Island’da kalıcı olarak yaşayan tek kişi ‘’Bakıcı Mike’’ olarak anılan, bakım ve teknik altyapı işlerinden sorumlu bir görevli olduğu belirtiliyor.
Thomson’ın uzun vadeli planları arasında bölgede yaklaşık 30 villalık bir yaşam alanı kurmak ve adayı alternatif bir turizm merkezine dönüştürmek yer alıyor. Özellikle dijital göçebe yaşamı ve dalış turizmiyle ilgilenen ziyaretçiler için yeni bir merkez oluşturulması hedefleniyor.
UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR
Yapay zekanın yönetim süreçlerinde kullanılma fikri teknoloji dünyasında heyecan yaratırken, uzmanlar projeye temkinli yaklaşıyor. Özellikle demokratik denetim, şeffaflık ve yapay zeka sistemlerinin hata yapma ihtimali en çok tartışılan konular arasında yer alıyor.
Bazı uzmanlar, tek bir şirket tarafından geliştirilen yapay zeka sistemlerinin toplum yönetiminde etkili hale gelmesinin ciddi etik sorunlar doğurabileceğini savunuyor.
Dan Thomson ise projenin kusursuz bir model olmadığını kabul ediyor. Ancak yapay zekanın gelecekte yalnızca içerik üretmekle kalmayıp, karar alma süreçlerinde de daha aktif rol oynayacağını düşünüyor.
‘’YA YAPAY ZEKA KONTROLDEN ÇIKARSA?’’
Uluslararası medyada yöneltilen “Peki ya bu sistem kontrolden çıkarsa?” sorusuna ise Thomson dikkat çeken bir yanıt veriyor:
‘’Eğer bu yapay zeka kabinesi bir gün ordular kurup silahlanmaya karar verseydi bu gerçekten kötü olurdu. Ama neyse ki sadece küçük bir adadan ibaretiz. En fazla vergi politikalarını değiştirebilirler.’’
Henüz resmi olarak tanınmayan Sensay Island, buna rağmen yapay zekanın gelecekte toplum yönetiminde nasıl kullanılabileceğine dair en sıra dışı deneylerden biri olarak gösteriliyor.
Haber kaynak: CNN Travel, Sensay AI Official, Globetrender
