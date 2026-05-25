Ada satın aldı, yönetimi yapay zekaya bıraktı: Dijital kabinede Churchill ve Mandela var! Binlerce kişi sıraya girdi ama tek kişi yaşıyor

12 BİNDEN FAZLA KİŞİ BAŞVURU YAPTI

Sensay Island henüz resmi devlet statüsünde değil. Ancak buna rağmen büyük ilgi gördü. Dünyanın farklı ülkelerinden 12 binden fazla kişi proje için vatandaşlık başvurusu yaptı.

Başvuru yapan kişilerden meslekleri, uzmanlık alanları ve neden projeye katılmak istedikleri gibi bilgilerin istendiği belirtiliyor. Projenin ilerleyen süreçte “e-vatandaşlık” sistemiyle dijital bir topluluğa dönüşmesi planlanıyor. Böylece fiziksel olarak adada yaşamayan kişilerin de sisteme çevrim içi olarak dahil olabileceği ifade ediliyor.

