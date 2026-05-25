Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif: İşte Galatasaray'ın yanıtı!
Portekiz basınındaki haberlere göre; Benfica, Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün için teklifte bulundu. Galatasaray'dan ise bu teklife yanıt geldi. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Benfica, Galatasaray formasıyla iyi bir performans sergileyen Yunus Akgün için girişimlerini hızlandırdı.
Benfica'nın, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün için sarı-kırmızılı kulübe resmi teklif sunduğu öne sürüldü.
Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre Benfica, 25 yaşındaki milli futbolcu için Galatasaray'a 17 milyon euro bonservis ve 2 milyon euro bonus içeren bir teklif yaptı. Ancak sarı-kırmızılıların bu ilk teklifi reddettiği belirtildi.
Galatasaray ile sözleşmesi 30 Haziran 2029'a kadar devam eden Yunus Akgün için kulübün satışa sıcak bakmadığı ifade edildi.
Başkan Dursun Özbek'in kısa süre önce takımın ana iskeletini korumak istediklerini açıklaması da bu tutumu güçlendiren unsurlardan biri olarak gösterildi.
Galatasaray'ın 26. şampiyonluğunda önemli rol üstlenen Yunus Akgün, sezon boyunca çıktığı 42 resmi maçta 10 gol ve 11 asistlik katkı verdi.