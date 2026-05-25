        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi | Son dakika haberleri

        Kayıp olarak aranıyordu... Tabiat parkındaki gölette kadın cesedi!

        Sakarya'nın Arifiye ilçesinde, Gölya Tabiat Parkı içerisindeki gölette 26 yaşındaki Rukiye Görgin'in cansız bedeni bulundu. Kayıp olarak aranan kadının cesedi sudan çıkartılarak, otopsi için adli tıpa gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 10:00 Güncelleme:
        Sakarya'da olay, dün saat 17.30 sıralarında Arifiye ilçesine bağlı Kaaptiler Mahallesi'nde bulunan Gölya Tabiat Parkı'ndaki gölette meydana geldi.

        TATİLCİLER GÖRÜP İHBAR ETTİ

        Hafta sonu tatilini geçirmek için Tabiat Parkı içerisinde gezen tatilciler, göletin yüzeyinde hareketsiz duran bir kişiyi görmeleri üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından göletten çıkartılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.

        AİLESİ KAYIP İHBARINDA BULUNMUŞTU

        Polis ekipleri tarafından yapılan incelemede cansız bedeni bulunan kişinin Rukiye Görgin olduğu tespit edildi.

        Genç kadının ailesinin Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşadığı ve kendisinden bir süredir haber alamadıkları iddia edildi.

        CENAZE OTOPSİYE GÖNDERİLDİ

        Görgin'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
