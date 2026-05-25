Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
Ordu'nun Altınordu ilçesinde, annesi 87 yaşındaki Nazile Konak'ı toprağa verdikten bir gün sonra, acısına dayanamayıp kalp krizi geçiren 64 yaşındaki Adnan Konak, fenalaştı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan oğul Konak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı
25 Mayıs 2026 - 13:13
Ordu'da yürek yakan olay, Altınordu ilçesi Karaoluk Mahallesi’nde meydana geldi. Hayatını kaybeden Nazile Konak (87), 23 Mayıs’ta mahalle mezarlığında toprağa verildi.Anne Nazile Konak, 23 Mayıs'ta hayata gözlerini kapadı.
OĞLU FENALAŞTI SAĞLIK EKİBİ GELDİ
DHA'daki habere göre cenazenin ardından dün de oğlu Adnan Konak (64) fenalaştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Adnan Konak, annesinin ölümünden bir gün sonra kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
MÜDAHALE EDİLDİ ANCAK KURTARILAMADI
Kalp krizi geçirdiği belirlenen Konak, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adnan Konak, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Adnan Konak’ın cenazesi, annesinin yanına defnedildi.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
Anne ve oğlunun peş peşe gelen ölümünün ardından yakınları derin üzüntü yaşadı.
