Bella Hadid'in eğlence dolu Saint-Tropez tatili
Bella Hadid, Cannes Film Festivali sona erse de Fransa'dan ayrılmadı. Süper model, Saint-Tropez sahilinde lüks yatta denizin ve güneşin tadını çıkardı
Bella Hadid, yakın arkadaşı Fanny Bourdette-Donon ile Fransız Rivierası'nda tatilin tadını çıkarıyor. Saint-Tropez sahilinde lüks yatta gezintiye çıkan süper model, eğlence dolu anlar yaşadı.
Önce güneşlenen 29 yaşındaki süper model, arkadaşıyla keyifli bir sohbet içinde ve denizin tadını çıkarırken görüntülendi.
40 yaşındaki arkadaşıyla Cannes'da da birlikte görüntülenen Hadid, Cannes Film Festivali'nin bitmesinin ardından Bourdette-Donon ile birlikte lüks yatla denize açılmayı tercih etti.
Dev şişme su kaydıraklarından kayan Hadid, Akdeniz güneşinin tadını çıkardı.
Hadid, 1960'lı yıllar havasında, renkli bir mayo giymeyi tercih etti.
Hadid ve arkadaşı Bourdette-Donon, jet ski'yle macera dolu dakikalar yaşadı. İyi bir binici olduğu bilinen süper model, bu defa jet ski kullanma yeteneğini sergiledi, arkadaşını arkasına aldı.
Hadid'in yüzünden gülümsemenin eksik olmadığı lüks yat gezisinden renkli fotoğraflar yansıdı.
Filistin kökenli Amerikalı model, 15 Mayıs'tan bu yana Fransa'da bulunuyor.
79. Cannes Film Festivali'nde galalara katılan Hadid, ilk günkü kırmızı halıya erkek kardeşi Amwar Hadid ile kol kola gelmişti.