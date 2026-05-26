Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!

        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!

        La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığıyla ilgili konuştu ve 2026 Dünya Kupası'nda kendilerine güvendiklerini fakat işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 21:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid'de bu sezonu kupasız kapatan milli yıldızımız Arda Güler, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.

        2

        "JESUS VE ANCELOTTI SAĞ KANATTA TERCİH ETTİ"

        Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı.

        3

        "XABI ALONSO ARADIĞIM ROLÜ VERDİ"

        Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.

        4

        "MODRIC İNANILMAZ BİR OYUNCU"

        Modric inanılmaz bir oyuncu. Onunla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri.

        5

        "TAKINTILI OLDUĞUM KONULAR VAR"

        Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim. Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.

        6

        "HER ŞEYİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"

        Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.

        7

        "MBAPPE İLE ÖZEL BİR UYUMUMUZ VAR"

        Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan.

        8

        "DÜNYA KUPASI'NDA İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"

        Montella çok güzel bir milli takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam. Milli takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz.

        9

        Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 51 maça çıkarken 6 gol - 14 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 255 dakika sahada kaldı.

        10
        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı