Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
La Liga ekiplerinden Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler, sakatlığıyla ilgili konuştu ve 2026 Dünya Kupası'nda kendilerine güvendiklerini fakat işlerinin kolay olmadığını dile getirdi.
Real Madrid'de bu sezonu kupasız kapatan milli yıldızımız Arda Güler, TRT Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"JESUS VE ANCELOTTI SAĞ KANATTA TERCİH ETTİ"
Fenerbahçe’de Jesus döneminde sağ kanatta görev aldım. Ancelotti zamanında da bu şekilde devam etti çünkü merkezde çok fazla oyuncu vardı.
"XABI ALONSO ARADIĞIM ROLÜ VERDİ"
Xabi Alonso ise göreve gelmeden önce benimle konuşup beni merkezde düşündüğünü söyledi. Bunu duyduğuma çok sevindim çünkü çocukluğumdan beri kendimi en iyi hissettiğim pozisyon orası. Aradığım rol tam olarak buydu ve uyum sağlamam uzun sürmedi.
"MODRIC İNANILMAZ BİR OYUNCU"
Modric inanılmaz bir oyuncu. Onunla oynadığım için, futbol hakkında konuştuğum için, ondan bir şeyler öğrenebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bizim neslimizin en komple orta sahalarından biri.
"TAKINTILI OLDUĞUM KONULAR VAR"
Takıntılı olduğum konular var. Sahada biri benden top alınca çok fena takıntı yapıyorum. 2 gol attığım Bayern Münih maçında bir ikili mücadele kaybetmiştim. 2-3 gün onu izleyip kendime sinirlenmiştim. Bu mücadeleyi kazanmalıydım dedim. Xabi Alonso, Bayern Münih maçından sonra bana mesaj attı. Benimle çok gurur duyduğunu yazdı. Mesajı görünce çok mutlu oldum.
"HER ŞEYİ KAZANMAYA ÇALIŞIYORUZ"
Fenerbahçe, her şeyi kazanmak isteyen bir kulüptü. Ayrıca Milli Takım’da da her maçı kazanmaya çalışıyoruz. Real Madrid’in yapısı da bu şekilde. O yüzden bu duruma alışkınım.
"MBAPPE İLE ÖZEL BİR UYUMUMUZ VAR"
Mbappe ile futbola bakış açımız gerçekten çok benziyor. Sahada özel bir uyumumuz var. Kendisi inanılmaz bir oyuncu olmasının yanında, saha dışında da çok iyi bir insan.
"DÜNYA KUPASI'NDA İŞİMİZ KOLAY DEĞİL"
Montella çok güzel bir milli takım oluşturdu. Benden beklentisi 10 numara oynamam. Milli takımda çok iyi bir aile ortamı var, herkes birbirini çok seviyor. Dünya Kupası'nda işimiz kolay değil ama kendimize güveniyoruz.
Arda Güler bu sezon Real Madrid'de 51 maça çıkarken 6 gol - 14 asistlik katkı sağladı ve 3 bin 255 dakika sahada kaldı.