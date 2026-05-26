Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak | Dış Haberler

        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak

        ABD'nin Avrupalı müttefiklerine NATO'ya yaptığı askeri katkıları önemli ölçüde azaltmayı planladığını bildirdiğini ve bu açığı kapatmak için hızlı hareket etmeleri konusunda uyarıda bulunduğu öne sürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 20:14 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak

        Alman Der Spiegel dergisinde yer alan haberde, geçen hafta Brüksel'deki NATO karargahında düzenlenen gizli bir toplantıda üst düzey bir Pentagon yetkilisinin Avrupa müttefiklerine ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin planları hakkında bilgi verdiği ve Avrupa yetkililerinin planlanan kesintinin boyutuna şaşırdıkları iddia edildi.

        Ayrıca ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in temsilcisi Alexander Velez-Green'in müttefiklere, ABD'nin NATO'nun hazır kuvvet havuzuna çok daha az kaynak ayırmayı planladığını söylediği aktarıldı.

        Bu plan kapsamında, konuşlandırılabilir insansız hava araçları, savaş uçakları, havada yakıt ikmali yapan uçakların yanı sıra savaş gemileri ve diğer deniz kuvvetleri sayısında da azalma olacak.

        ABD'nin NATO'ya tahsis ettiği uçakların sayısını ciddi oranda azaltacağı ileri sürülen haberde, ayrıca Washington'un Avrupalı müttefiklerine kıtada nükleer caydırıcılık güçlerini sürdüreceğini, ancak Avrupa ülkelerinin konvansiyonel savunma konusunda birincil sorumluluğu üstlenmesini beklediğini ilettiği ifade edildi.

        *Fotoğraf: Reuters/Michaela Rehle, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkezde

        CHP Genel Merkezi'nde asılmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları geldi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı