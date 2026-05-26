Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre aranan şahıslara yönelik çalışma yapan Malazgirt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uzun süredir birçok suçtan aranması olan ve hakkında 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cüneyt Ç.’nin yakalanması için harekete geçti.

EŞEKLE DAĞDA BAYIRDA KAÇIYORDU

Yapılan titiz çalışmalarda firari hükümlünün dağlık alanlarda dikkat çekmemek için eşekle dolaştığı belirlendi. Bunun üzerine ihtiyaçlarını karşılamak için ilçenin ücra köşelerine gelebilme ihtimali üzerine uzun süre pusuya yatıldı.

OPERASYONDA EŞEK ÜZERİNDE YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, Cüneyt Ç.’nin eşek üzerinde ilçeye giriş yaptığı tespit edildi. Takibe alınan Cüneyt Ç. düzenlenen operasyonla eşek üzerinde yakalandı. Hükümlünün ilçeye girişinde ve eşekle gittiği anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde eşeğiyle giden Cüneyt Ç., bir süre sonra polis ekiplerinin operasyonuyla yakalanıyor.

SAHTE KİMLİK KULLANMIŞ

Polis ekipleri tarafından yürütülen takip sonucu firari hükümlü kıskıvrak yakalandı. Uzun süredir sahte kimlik kullanarak dolaştığı belirlenen Cüneyt Ç.’nin emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderileceği öğrenildi.