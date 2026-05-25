Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran'da gerçekleştireceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında başkan adayı olan Aziz Yıldırım, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilere 6 transferin gerekli olduğunu belirten Yıldırım, teknik direktör konusunda da konuştu.
"FENERBAHÇE AŞAĞIYA ÇEKİLDİ"
Şunu görüyoruz ki tecrübe sahibi olmak ve geçmişte yaşananlardan ders çıkarmak gerekiyor. Bu dersleri en iyi bilenlerin de bizler olduğuna inanıyorum. Çünkü Fenerbahçe tarihinde 6 kez şampiyonluk yaşadık, 3 kez de son maçlarda şampiyonluğu kaybettik. Ayrıca 3 Temmuz süreciyle birlikte Fenerbahçe’ye büyük zarar verildi. 2006 yılında maçın uzatılmasıyla yaşananlar da aslında bir örgüt operasyonuydu. Fenerbahçe'nin bütçesi 250 milyon dolarlara gelmişti. Avrupa'da ilk 20 kulüp içerisindeydi. Türkiye'de ilk 30 dev şirketin içindeydi. Daha sonra 2011’de bu operasyonun etkileri tamamen hayata geçirildi ve Fenerbahçe aşağıya çekildi.
"6 TRANSFERE İHTİYAÇ VAR"
Bu kadronun 6 transfere ihtiyacı var. 2 santrfor alacağız, bir tane de yerli santrfor alabiliriz. Bir tane sağ bek almamız lazım, sol tarafa almamız lazım, stopere takviye yapmamız lazım.
"SEÇİME KADAR 2 YABANCI FORVET ALACAĞIM"
Seçime kadar iki yabancı forvet alacağım. İsimler belli. Bugün alırsam 10 liraya alacağım. Yarın ise 8 liraya. Bu da kulübe eksi yazar. Transferi üzerinde çalıştığımız 2 yabancının ismini vermeyeceğim, ama onlar transferlerini açıklarsa o başka. Londra'ya gideceğim görüşme yapmak için. Hafta sonu kararımızı vereceğiz.
"KADIKÖY'DEN ÇIKIŞ OLMAYACAK"
Kadıköy cehennemdir. Kadıköy'de büyü yok, yürek var. Taraftarın, oyuncuların ve bizim yüreğimiz var. Oradan çıkış yok. Benim başkanlığımda rakipler berabere kaldığında seviniyorlardı. Herkesin ayağı titrerdi. Evimizde her maçı kazanacağız. Yeniden düzenleyeceğiz.
"MOURINHO'YU 2003'TE GETİRECEKTİK"
Mourinho'ya 5 tane oyuncu ismi söyledim. Bunun üzerine bir arkadaşını aradı. O da Mourinho'ya 'Aziz Yıldırım isim söylediyse zaten konuşup gelmiştir.' dedi. Seçimden sonra benim Mourinho'ya söylediğim hiçbir oyuncu transfer edilmedi. 2003'te Mourinho'yu göreve getirmemiz için bir menajer bizimle iletişime geçti. O dönem arada kaldık. Sonra Porto'ya geçince biz alamadık.
"11 MİLYONA EDERSON GİBİ KALECİ ALAMAZSINIZ"
Şimdi kaleciyi söylüyorlar, 'onu gönderin' olmaz. Önce geleceğiz, herkesle oturup konuşacağız. Dertleri nedir? Herhangi bir var mı istekleri? Ben şundan dolayı rahatsızım. Bunları konuşmadan, etmeden hiçbir kimseyi göndermeyiz. Kim ne derse desin Ederson büyük kaleci. O kadar geriye yaslanırsan o hatayı elbet biri yapar Ederson'a yüklenmek, sorunu sadece onda aramak yanlış olur. Bu demek değil ki ben Ederson'u kadroda tutacağım veya satacağım bu benim genel görüşüm. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız.
"AYKUT KOCAMAN'LA ŞU AN KONUMUZ YOK"
Aykut Kocaman ile şu an için henüz bir konumuz yok. Gerektiği takdirde olabilir, değerlendireceğiz. Eski değerli oyuncularımızı da göreve davet ediyoruz, onlar da aramıza katılacak. Burası bir aile haline gelecek. Aykut Kocaman 2011'de şampiyon yaptı. 2013'te Avrupa'da yarı final oynadık. Benfica'yı geçsek Chelsea ile final oynayacaktık. Gelelim 2018'e, şampiyonluğa oynarken TV'de çıkıp 'Maça gitmeyin' diye bağırdılar. Bunlar olurken Mayıs ayında seçim vardı. İnsanlar bunu unutuyor ama ben unutmam.
"JORGE JESUS'LA HİÇ GÖRÜŞMEDİM"
Jorge Jesus ile hiç görüşmedim. Beni onun şampiyonluk maçına davet ettiler, gitmedim. Yabancı ve yerli hocalarla görüşüyoruz.
"G.SARAY BİZİM HALİMİZE DÖNER"
Galatasaray iyi para harcadı. Benim görüşüm, kapalı kutu haldeler. Fenerbahçe daha şeffaf. Şu kadar borç var vs. gibi konular her yerde söyleniyor. Galatasaray'da ise söylenmiyor. Fenerbahçe şampiyon olsun, onlar bizim şu anki halimize döner.
"SALAH ACİLSE ALIRIZ, TEMASIMIZ OLMADI"
Mohamed Salah 20 milyon Euro maaş istiyormuş. Menajeri falan toplam 30 milyon. 3 sene sözleşme ister, 90 milyon. Şu anda Fenerbahçe'nin acil ihtiyacı o ise, alırız. Şu ana kadar bizim bir temasımız olmadı.
"SÖRLOTH OLABİLİR DE OLMAYABİLİR DE"
Alexander Sörloth ile ilgili konuşmalar oldu ama henüz bir netice yok. Olabilir de olmayabilir de, konuşuyoruz.