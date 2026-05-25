Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!

"11 MİLYONA EDERSON GİBİ KALECİ ALAMAZSINIZ"

Şimdi kaleciyi söylüyorlar, 'onu gönderin' olmaz. Önce geleceğiz, herkesle oturup konuşacağız. Dertleri nedir? Herhangi bir var mı istekleri? Ben şundan dolayı rahatsızım. Bunları konuşmadan, etmeden hiçbir kimseyi göndermeyiz. Kim ne derse desin Ederson büyük kaleci. O kadar geriye yaslanırsan o hatayı elbet biri yapar Ederson'a yüklenmek, sorunu sadece onda aramak yanlış olur. Bu demek değil ki ben Ederson'u kadroda tutacağım veya satacağım bu benim genel görüşüm. Şampiyonluk maçında Volkan ve Edu çarpıştı şampiyonluğu kaybettik. Aynı Volkan Sevilla maçında bizi tur atlattı. Ederson iyi bir kaleci, yıllarca City'de oynadı. 11 milyona Ederson gibi kaleci alamazsınız.