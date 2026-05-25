Sibel Kekilli evlendi
Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile hayatını birleştirdi
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 08:45
Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filmiyle şöhreti yakalayan sonrasında da 'Game Of Thrones' dizisinde canlandırdığı rolle dünya çapında tanınan Sibel Kekilli evlendi.
Uzun süredir Almanya'da yaşayan Kekilli, hayatında yeni bir sayfa açtı.
Ünlü oyuncu, fotoğrafçı ve yazar Andreas Daurer ile dünyaevine girdi. Çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.
Sibel Kekilli, fotoğraflarını sosyal medya sayfasından yayınlayarak, mutluluğunu takipçileriyle paylaştı.
