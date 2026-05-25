Şarkıcı Ferhat Göçer, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Ömür Gedik'in uzun yıllardır hayvan hakları için mücadele ettiğini belirterek bu durumun zaman zaman evde tatlı tartışmalara yol açtığını söylemişti.

"SOKAKTAKİ KEÇİYİ EVE GETİRMEK İSTEDİ" DEMİŞTİ

Gedik ile ilişkilerine dair yaptığı açıklamada, evde ikinci sınıf insan muamelesi gördüğünü belirten Göçer, şu ifadeleri kullanmıştı: Ömür, hayvan hakları ile organize olarak uzun yıllardır mücadele eden bir birey. Ben de bir hayvanseverim ama onun kadar kimse olamaz. Bazen bu durum evde tartışmalar yaratıyor. Evimiz bir hayvan barınağına dönüşmüş durumda. Ben bunu hoşgörü ile karşılıyorum. Onun hayvan hakları ile ilgili verdiği mücadeleyi destekliyorum. Ama bazen bu mücadelede bana da haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Geçenlerde sokakta bir keçi bulmuşlar tutturdu 'Keçiyi eve alacağım' diye. Yanlış anlaşılmasın ama bilmem kaç milyon dolarlık Boğaz'a nazır villayı hayvan barınağına döndürdük.

Ömür Gedik, o açıklamanın hemen ardından evlerinde yaşayan o yavru keçiyle bir video paylaştı.