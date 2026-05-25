Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer derbisi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, Milan ile ayrılma ihtimali bulunan Strahinja Pavlovic için devrede olduğu iddia edildi.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 20:46 Güncelleme:
1
İtalya Serie A'da 5. olarak Şampiyonlar Ligi bileti alamayan Milan'da flaş ayrılıkların yaşanabileceği kaydedildi.
2
PAVLOVIC'TE TRANSFER DERBİSİ!
İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport, Strahinja Pavlovic'le Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgilendiği iddia edildi.
3
25 yaşındaki Sırp stoperle Manchester United ve Premier Lig'den bazı temsilcilerin de devrede olduğu belirtildi.
4
Geçtiğimiz transfer dönemlerinde yine Pavlovic'in adı Türk takımlarıyla anılmış fakat bu transfer gerçekleşmemişti.
5
Genç defans oyuncusu 38 maçta 5 gol - 1 asistlik performans sergiledi ve 3 bin 219 dakika sahada kaldı.
6
Milan'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Pavlovic'in güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...