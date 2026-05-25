Beşiktaş’ta teknik direktör arayışı!

        Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları sürerken, futbol direktörü Önder Özen kapsamlı bir çalışma yürütüyor. Siyah-beyazlıların görüştüğü bazı yabancı teknik adamların Türkiye'de çalışmaya sıcak bakmadığı, bazı isimlerle ise ekonomik şartlarda anlaşma sağlanamadığı öğrenildi. Yönetim, kulübün oyun anlayışına uygun genç, hücum futbolunu benimseyen ve yükselişteki teknik adamlar üzerinde yoğunlaşırken, yabancı adaylarla yapılacak görüşmelerin sonucuna göre Süper Lig'de görev yapan yerli teknik direktörler de listeye dahil edilebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 13:50 Güncelleme:
        Beşiktaş’ta teknik direktör arayışları sürüyor. Futbol direktörlüğü görevine getirilen Önder Özen, bu konuda kapsamlı bir çalışma yürütüyor.

        Siyah-beyazlıların kapısını çaldığı kariyerli ve elit teknik direktörlerin bir bölümünün Türkiye’de çalışmaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

        Bazı isimlerle yapılan görüşmelerde ise sportif hedeflerden çok ekonomik şartların ön planda tutulması nedeniyle süreç ileri aşamaya taşınamadı.

        Önder Özen’in, kulübün yapısını ve oyun kültürüne uyan, hücum futbolunu benimseyen, genç, iddialı ve idealist teknik adamların yer aldığı geniş bir aday listesi hazırladığı belirtildi.

        Beşiktaş yönetiminin, belirlenen kriterlere uyan elit teknik direktörlerin yanı sıra genç ve yükselişteki isimlerle önümüzdeki günlerde temas kurması bekleniyor.

        Yapılacak görüşmelerin ardından siyah beyazlıların teknik direktör konusundaki yol haritası netlik kazanacak.

        Öte yandan yabancı teknik adam adaylarıyla yürütülen süreçten çıkacak sonuca göre Süper Lig’de görev yapan yerli teknik direktörlerin de adaylar arasına dahil olabileceği ifade edildi.

