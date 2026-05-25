        Haberler Gündem Politika Son dakika: Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu | Son dakika haberleri

        Liderler bayramda nerede olacak? Siyasi liderlerin Kurban Bayramı programları belli oldu

        Kurban Bayramı hazırlıkları ülkece devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu. İşte liderlerin bayram rotaları...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 15:24 Güncelleme:
        Liderlerin bayram programı belirlendi

        Türkiye, Kurban Bayramı'nı karşılamaya hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi parti genel başkanlarının bayram programları belli oldu.

        AA muhabirinin derlediği bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramı İstanbul'da geçirecek.

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da bayramı İstanbul'da karşılayacak.

        Bayramda Ankara'da olacak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bayramın ikinci günü CHP Genel Merkezi'nde partililerle bayramlaşacak.

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bayramı Ankara'da geçirecek liderlerden. Bahçeli, birinci gün Ankara'da bayram namazına katılacak ve ardından Ülkücü Hareket'in lideri Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret edecek.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da geçirecek. Dervişoğlu, bayram namazını Çankaya ilçesine bağlı Oran Mahallesi'ndeki Abdülkerim Kuzu Camisi'nde kılacak.

        Bayramda DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Hatay'da, Tuncer Bakırhan da Ankara'da olacak.

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramda İstanbul'da bulunacak.

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın bayramda Ankara'da olması bekleniyor.

        Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ise bayramı memleketi Kayseri'de ailesiyle karşılayacak.

        CHP TBMM Grup Başkanı Özgür Özel ise bayramda Manisa'da olacak.

