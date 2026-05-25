Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Avrupa'da diğer liglerin de sona ermesiyle birlikte, sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği 28 muhtemel rakibi belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı.
Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarıyla birlikte önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde etti.
Avrupa'nın çeşitli liglerinde ise Devler Ligi'ne gitmeyi garantileyen 28 takım belli oldu.
Kalan 7 takımın 2'si Lig Yolu'ndan; 5'i ise Şampiyonlar Yolu'ndan katılmaya hak kazanmaya çalışacak.
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
STUTTGART
LENS
PSV
VILLARREAL
SHAKHTAR DONETSK
PORTO
LILLE
LEIPZIG
BORUSSIA DORTMUND
ASTON VILLA
COMO
INTER
SLAVIA PRAG
SPORTING
MANCHESTER UNITED
ATLETICO MADRID
LIVERPOOL
CLUB BRUGGE
REAL BETIS
NAPOLI
ARSENAL
PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)
BAYERN MÜNİH
FEYENOORD
BARCELONA