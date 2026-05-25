Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Şampiyonlar Ligi Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

        Trendyol Süper Lig'de şampiyon olan Galatasaray, 2026-2027 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde direkt katılma hakkı elde etti. Avrupa'da diğer liglerin de sona ermesiyle birlikte, sarı-kırmızılıların karşılaşabileceği 28 muhtemel rakibi belli oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, üst üste 4 toplamda 26. şampiyonluğuna imza attı.

        2

        Teknik direktör Okan Buruk'un öğrencileri, bu başarıyla birlikte önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan katılım hakkı elde etti.

        3

        Avrupa'nın çeşitli liglerinde ise Devler Ligi'ne gitmeyi garantileyen 28 takım belli oldu.

        4

        Kalan 7 takımın 2'si Lig Yolu'ndan; 5'i ise Şampiyonlar Yolu'ndan katılmaya hak kazanmaya çalışacak.

        5

        İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

        6

        STUTTGART

        7

        LENS

        8

        PSV

        9

        VILLARREAL

        10

        SHAKHTAR DONETSK

        11

        PORTO

        12

        LILLE

        13

        LEIPZIG

        14

        BORUSSIA DORTMUND

        15

        ASTON VILLA

        16

        COMO

        17

        INTER

        18

        SLAVIA PRAG

        19

        SPORTING

        20

        MANCHESTER UNITED

        21

        ATLETICO MADRID

        22

        LIVERPOOL

        23

        CLUB BRUGGE

        24

        REAL BETIS

        25

        NAPOLI

        26

        ARSENAL 

        27

        PARIS SAINT-GERMAIN (PSG)

        28

        BAYERN MÜNİH

        29

        FEYENOORD

        30

        BARCELONA

        31

        MANCHESTER CITY

        32

        ROMA

        33

        REAL MADRID 

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        Cumhurbaşkanı'ndan Milli Aile Haftası paylaşımı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        Liderlerin bayram programı belirlendi
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        İstanbul'a Kurban Bayramı'nda yağış ne zaman geliyor?
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        "İki santrfor alacağız, isimleri belli!"
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        CHP'de 'mutlak butlan'ın ardından son gelişmeler
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Kılıçdaroğlu CHP Genel Merkezi'ne gidecek
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Bu salgının gizemi bir asırdır çözülemedi!
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        Anne ile oğlunun yürek yakan ölümü!
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        YÖK'ten "İstanbul Bilgi Üniversitesinin eğitim öğretim faaliyetlerine devam etmesine" ilişkin açıklama
        O yavru keçiyi paylaştı
        O yavru keçiyi paylaştı
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Jesus imzayı atıyor!
        Jesus imzayı atıyor!
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Ucuz kasko için 'çıkma'düzünlemesi
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        Oğlu ve sevgilisiyle tatilde
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        1920'lerde 'gençleştiriyor' diye uranyum satılıyordu
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Bir barajda daha kapaklar açıldı! Tam 18 yıl sonra!
        Sibel Kekilli evlendi
        Sibel Kekilli evlendi