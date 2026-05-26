Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü! 7 kişi hayatını kaybetti

Fransa'da etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesinin "turuncuya" yükseltildi, sıcak hava dalgası sebebiyle yedi kişi hayatını kaybetti.

Batı Avrupa'nın büyük bir bölümünü etkileyen bu sıcak hava dalgası, Fransa ve İngiltere'de Mayıs ayı için rekor sıcaklıkların kaydedilmesi ve Salı günü sıcaklıkların daha da artması beklentisiyle devam ediyor.

Fransız Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon konuk olduğu Fransız TF1 kanalında, 2 kişinin sıcak havalarda yapılan spor müsabakalarında hayatını kaybettiğini, 5 kişinin serinlemek için girdiği suda boğulduğunu bildirdi.

Ülkenin meteoroloji servisi Meteo France, mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle 8 vilayette alarm seviyesini "turuncuya" yükseltti. Gün içinde hava sıcaklığının 36 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Pazartesi günü, ülke genelinde 30 istasyonda ölçülen ulusal ortalama sıcaklığın 24,4°C'ye ulaşmasıyla, "kayıtların tutulmaya başlanmasından bu yana Mayıs ayı için ölçülen en sıcak gün" olduğu belirtildi. Daha önceki en yüksek sıcaklık ise 1944'te 23,7°C idi.

Fransa Spor ve Gençlik Bakanı Marina Ferrari, konuk olduğu RMC kanalında, gelecek günlerde hava durumunun gidişatına göre bazı spor müsabakalarının iptal edilebileceğini duyurdu.

Paris-Nice arasında sefer yapan bir tren, dün elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 4 saat durdu. Klima sistemi devre dışı kalan trendeki yüzlerce yolcu, sıcak hava nedeniyle personel tarafından trenin dışına çıkarıldı.

İNGİLTERE'DE KAYITLARA GEÇEN EN SICAK MAYIS GÜNÜ

Öte yandan İngiltere Meteoroloji Ofisi de pazartesi gününün ülkenin kayıtlara geçen en sıcak Mayıs günü olduğunu ve Londra'nın güneybatısındaki Kew Bahçeleri'nde sıcaklığın 34,8°C'ye ulaştığını, bunun "Mayıs ayında değil, yaz ortasında bile İngiltere'de olağanüstü" bir değer olduğunu söyledi.

İspanya'da ise Guadiana, Guadalquivir ve Ebro vadilerinde yaygın olarak görülen 36-38°C'lik yüksek sıcaklıkların muhtemelen cuma gününe kadar devam etmesi bekleniyor. Devlet meteoroloji servisi Aemet, "bu bölgelerin bazılarında sıcaklıkların 40°C'ye ulaşabileceğini" de ekledi.