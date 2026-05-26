Galatasaray için Tomas Soucek iddiası!
Süper Lig'de sezonu üst üste 4. kez şampiyon tamamlayan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray'da transfer çalışmaları başladı. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılılar için İngiltere'den Tomas Soucek iddiası geldi...
Şampiyon Galatasaray, bir yandan 10+4 şeklinde değişen yabancı kuralının gözden geçirilmesini beklerken, diğer taraftan da transfer için liste belirlenmeye başlandı.
Gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılar alternatifli bir kadro için çalışmalarını sürdürürken, İngiltere'den flaş bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray'ın, bu sezon Premier Lig'e veda eden West Ham'ın Çek yıldızı Tomas Soucek'i gündemine aldığı öne sürüldü.
İngiliz basınından TransferFeed'in haberine göre; Cimbom 31 yaşındaki orta saha için nabız yoklamaya hazırlanıyor.
Orta alanda savunma yönü kuvvetli bir isim olarak öne çıkan Soucek, ön libero, merkez orta saha ve hatta 10 numara pozisyonunda bile görev yapabiliyor.
Geride kalan sezonda West Ham ile 40 maça çıkan Soucek, 6 gollük bir performans sergiledi.