Erzurum'da yürek yakan olay, edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesi Toptepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek suya kapıldı.

SUDAN ÇIKARILDI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Aras nehrine doğru sürüklenen Asiye Polat, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112’ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet hastanesine getirildi.

ASİYE YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Çocuk, yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

MAHALLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk dün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler.