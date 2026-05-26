Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye Polat | Erzurum haberleri | Son dakika haberleri

        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!

        Erzurum'un Tekman İlçesi'ne bağlı Toptepe Mahallesi'nde, dere yatağına düşen 9 yaşındaki Asiye Polat boğularak hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:39 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aynı derede 5'inci ölüm: 9 yaşındaki Asiye!

        Erzurum'da yürek yakan olay, edinilen bilgiye göre, Tekman İlçesi Toptepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evin önünde salıncakta oynayan 9 yaşındaki Asiye Polat aşırı yağmur yağması ile köyün içinde geçen dere yatağına düşerek suya kapıldı.

        SUDAN ÇIKARILDI HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

        Aras nehrine doğru sürüklenen Asiye Polat, mahalle sakinlerinin müdahalesi ile sudan çıkarıldı. Olaya anında müdahale eden Gökoglan Jandarma ekipleri tarafından 112’ye haber verilmesinin ardından Asiye Polat ambulans ile Tekman Şehit Piyade Çavuş Muhammet Binici Devlet hastanesine getirildi.

        ASİYE YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

        Çocuk, yolda ve hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcılığı tarafından yapılan incelemeden sonra cenaze, otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

        MAHALLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

        Boğulma sonucu hayatını kaybeden çocuk dün mahalle mezarlığında toprağa verilirken, konu ile ilgili Tekman Cumhuriyet savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

        DAHA ÖNCE DE AYNI YERDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

        Mahalle sakinleri köyün ortasından geçen derede bugüne kadar, 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedbir alınması gerektiğini söylediler.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları genel merkezde

        CHP Genel Merkezi'nde asılmak üzere Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları geldi

        #Erzurum
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        5 bölgede sağanak yağmur uyarısı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Ünlüler tatilde
        Ünlüler tatilde
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Ezeli rakiplerin transfer derbisi!
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Hürmüz gerilimi petrolü yeniden yükseltti
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Benfica'dan Yunus Akgün'e teklif!
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Şehit cenazesinde hayatını kaybetti
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Tarihi zarara karşı 60 milyarlık dev plan
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı
        Donald Trump'tan İbrahim Anlaşmaları çağrısı