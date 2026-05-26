Giresun'da, 23 Mayıs Cumartesi gece saat 01.45 sıralarında Ordu istikametinden Trabzon istikametine gitmekte olan Musa U. (59) yönetimindeki demir yüklü TIR, Karadeniz Sahil Yolu'nun Giresun Limanı mevkiindeki ışıklarda bekleyen ve ailesi ile İstanbul'dan memleketi Trabzon'a gitmekte olan Ali Yıldız (45) idaresindeki otomobile arkadan çarptı.

Kazada ölen Ali Yıldız (sağ başta), eşi Melek (solda) ile çocukları Hamza (annenin kucağında), Hasan (babanın kucağında) ve Sadem Yağmur Yıldız’dan (ortada), geriye aile fotoğrafları kaldı. Ağır yaralanan Rana Meltem'in (ayakta), tedavisi sürüyor.

KIRMIZI IŞIKTA ARKADAN GELİP ÇARPTI

Çarpmanın etkisi ile savrulan araç önünde duran Ferhat Yıldız (45) yönetimindeki otomobile çarptı.

Bu araç da çarpmanın etkisiyle ileri fırlayarak önünde kırmızı ışıkta beklemekte olan Köksal Yusuf Halil (31) idaresindeki otomobil yüklü TIR'a çarptı.

BİR AİLEDEN 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

4 aracın karıştığı zincirleme kazada Ali Yıldız ile aynı araçta bulunan eşi Melek Yıldız (40), ikiz çocukları Hamza Yıldız (7) ve Hasan Yıldız (7) ile Sadem Yağmur Yıldız (15) hayatını kaybetti, büyük kızları Rana Meltem Yıldız (20) ise ağır yaralandı.

YARALILAR TEDAVİYE ALINDI

Kazaya neden olan TIR sürücüsü Musa U. (59) da kazada ağır yaralanırken, Ferhat Yıldız, Fatma Yıldız, Rana Yıldız, Sümeyye Yıldız (9) ve Eymen Yıldız (16) Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.

CENAZE NAMAZLARI KILINDI

Kazada hayatını kaybeden Yıldız ailesinin 5 ferdi için dün Trabzon'un Arsin ilçesi Konak mahallesinde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılındı.

ANNE, BABA VE 3 ÇOCUK YAN YANA UĞURLANDI

Konak Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Tahir Şahin, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Arsin Kaymakamı Şule Demirtaş, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Namazın ardından 3 kardeş ile anne ve babaları aynı yerdeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

"YOLA ÇIKANLAR DİKKATLİ OLMALI"

Arsin Konak Mahallesi Muhtarı Orhan Yaşar Sunguroğlu, "Ailenin ata toprağı burası. Kendileri İstanbul'da gurbetteler. Bayram arifesinde aile büyüklerini ziyaretlere gelirken Giresun'da talihsiz bir kaza oluyor.

5 kişi can verdi. Çok üzücü bir olay. Anlatılıp ifade edilebilecek bir şey değil bunlar. Bayram arifesinde şoförler, yola çıkanlar da dikkatli olmalı. Acımız çok büyük, bir aileyi mahvettiler" ifadelerini kullandı.