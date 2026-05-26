Koltuktan kalkamayacaksınız! Bu filmleri tek oturuşta bitirmek neredeyse imkansız: Tam 14 saat süren film rekorlar kitabına girdi!
Sinema dünyası genellikle iki saatlik yapımlara alışkın olsa da, bazı yönetmenler sınırları zorlamayı seçiyor. Günler süren öyküleriyle izleyicinin dayanıklılığını test eden bu devasa yapımlar, beyazperdenin unutulmazları arasında yer alıyor. İşte detaylar...
Standart film sürelerini tamamen unutturan ve izleyicilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkaran yapımları listeledik. Saatler, hatta yarım gün boyunca kesintisiz devam eden bu eserler, sinema sanatı adına sınırları altüst ediyor. Sizin için derledik...
RESAN (THE JOURNEY) - 1987
Listenin zirvesinde yer alan ve izleyicinin sabrını gerçekten sınayan bu devasa yapım, tam 873 dakika, yani 14 saat 33 dakika sürüyor. Savaşın ve barışın küresel etkilerini sorgulayan bu eser, sinema tarihinin en uzun filmi unvanını elinde tutuyor.
OUT 1 (NOLI ME TANGERE) - 1971
Fransız sinemasının nadide eserlerinden biri olan bu yapım, 773 dakikalık (12 saat 53 dakika) süresiyle ekran başına kilitleyen bir diğer efsane. Paris sokaklarında geçen gizemli öyküsüyle izleyicisini derin bir kurgunun içine çekiyor.
HOW YUKONG MOVED THE MOUNTAINS - 1977
Belgesel türündeki bu muazzam çalışma, Çin'deki gündelik yaşamı ve değişimi tam 763 dakikada (12 saat 43 dakika) beyazperdeye aktarıyor. Yönetmen, yıllar süren çekimlerle sinemaseverlere eşsiz bir gerçeklik sunuyor.
EVOLUTION OF A FILIPINO FAMILY - 2004
Filipinler tarihine ve yaşanan toplumsal değişimlere ışık tutan bu çarpıcı film, izleyicilerine 647 dakikalık (10 saat 47 dakika) kesintisiz bir deneyim vadediyor. Ülkenin geçirdiği evrimi bir ailenin gözünden destansı bir dille anlatıyor.
SHOAH - 1985
Yakın tarihin en büyük acılarını ve Holokost trajedisini ele alan bu önemli belgesel, 613 dakika (10 saat 13 dakika) uzunluğunda. Sadece röportajlar ve alan çekimleriyle, arşiv görüntüsü kullanmadan sarsıcı bir tanıklık sunuyor.
TIE XI QU: WEST OF THE TRACKS - 2003
Endüstriyel dönüşümün toplumsal izlerini süren bu dev yapıt, 551 dakikalık (9 saat 11 dakika) süresiyle dikkat çekiyor. Çin'deki eski bir sanayi bölgesinin çöküşünü tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.
DEATH IN THE LAND OF ENCANTOS - 2007
Tam 540 dakika, yani dokuz saat süren bu dramatik yapım, yıkıcı bir doğal afetin ardından yaşananları anlatıyor. Seyirciyi, kayıplar ve yıkımlar ortasında kalan insanların derin kederine ortak ediyor.
HEREMIAS (BOOK ONE: THE LEGEND OF THE LIZARD PRINCESS) - 2006
Sinemaseverleri uzun ve ağır bir yolculuğa çıkaran bir diğer 540 dakikalık (dokuz saat) dev eser. Issız topraklarda geçen bu sarsıcı anlatı, adalet arayışını ve insanın içindeki karanlığı gözler önüne seriyor.
TAIGA - 1992
Moğolistan göçebelerinin zorlu ama bir o kadar da büyüleyici yaşamını mercek altına alan belgesel, 501 dakika (8 saat 21 dakika) sürüyor. Doğa ile iç içe olan bu kültür, izleyiciye detaylı bir şekilde aktarılıyor.
THE PHOTO-DRAMA OF CREATION - 1914
Sinemanın ilk dönemlerinden kalan bu çarpıcı eser, tam 480 dakika (sekiz saat) uzunluğunda. Görsel ve işitsel ögeleri birleştirerek kendi dönemi için inanılmaz bir yenilik sunan bu yapım, tarihte özel bir yere sahip.
EL PROTEGIDO DE SATAN - 1917
Sessiz sinema döneminin sekiz saatlik (480 dakika) bir diğer önemli örneği olarak öne çıkıyor. Gizemli olay örgüsüyle o yılların sinema anlayışını günümüze taşıyan nadir eserlerden biri.
Görsel kaynak: IMDb