Ünlüler tatilde
Yaz sezonunun başlamasına günler kala bayram tatilini fırsat bilen ünlü isimler, güneşin ve denizin keyfini çıkardıkları anları paylaştı
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar, eşi Kaan Demirağ ve çocukları; Cem, Ada ile birlikte Tayland'ın başkenti Bangkok'a gitti.
Alkoçlar, doğanın içinde üzerinde beyaz rengin hakim olduğu bikinisiyle poz verdi.
Aslışah Alkoçlar, tatil fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu.
Oyuncu Hazal Kaya da tatil sezonunu açtı. Bikinisini üzerine giydiği beyaz bir gömlekle kombinleyen Kaya, fotoğrafını "Açılış yapıldı" notuyla yayımladı.
Uzun süredir ekranlarda yer almayan oyuncu Elvin Levinler ise tatil sezonunu Muğla Bozbük'te.
Kurban Bayramı'nı burada geçireceğini belirten Elvinler, şezlongda çektirdiği fotoğraflarını sosyal medya üzerinden gözler önüne serdi.
Meltem Cumbul da sezonun Bodrum'da açtı. Plajda bulunan hamakta poz veren oyuncu, sevenlerine "Bodrum'dan sevgilerimle..." sözleriyle seslendi.
Seda Bakan ise tatil yapmak için çocukları Leyla ve Ela ile birlikte Antalya Belek'e gitti.
Akşam kırmızı bir elbise giyinen oyuncu, ayna karşısında poz verdi.