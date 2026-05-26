        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay gözaltına alındı | Son dakika haberleri

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın da aralarında olduğu 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 7 şüpheliden 5'i gözaltına alınırken, yurt dışındaki 2 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 07:57 Güncelleme:
        İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, rüşvet, görevi kötüye kullanma ve İmar Kanununa Muhalefet" suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında; aralarında İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın da olduğu 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

        7 ŞÜPHELİDEN 5'İ GÖZALTINDA

        Haklarında yakalama kararı bulunan şüphelilere yönelik sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonla Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay, Güzelbahçe Eski Belediye Başkanı Özdem Mustafa İnce, İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar ve Belediye Meclis Üyesi Sezgin Kuş gözaltına alındı.

        Şüphelilerden Belediye Meclis Üyesi Gizem Göçtü ve inşaat firması yetkilisi Şamil Göçtü'nün yurt dışında olduğu, haklarında yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

        Şüphelilerin İzmir İl Jandarma Komutanlığı’na götürüldüğü öğrenildi. Delil toplama faaliyetlerinin devam ettiği, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

