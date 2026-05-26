Ferrari'nin ilk elektriklisi: Luce
Ferrari, markanın ilk tamamen elektrikli otomobili olan "Luce"yi görücüye çıkardı. İtalyanca 'ışık' anlamına gelen Luce tek şarjla 500 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor ve saatte 310 kilometrenin üzerine çıkabiliyor. Yeni modelin 2026'nın son çeyreğinde yurt dışında yaklaşık 550 bin Euro fiyatla satışa sunulması planlanıyor
İtalyancada “ışık” anlamına gelen dört kapılı Luce modeli, eski Apple tasarım şefi Jony Ive ile tasarım kolektifi LoveFrom işbirliğiyle geliştirildi. Araç aynı zamanda Ferrari tarihindeki ilk beş koltuklu model olma özelliğini taşıyor.
Ferrari, yeni modeliyle yüksek gelir grubundaki aileleri hedefliyor. Şirket, geniş iç hacim, üst düzey teknoloji donanımı ve 600 litrelik bagaj kapasitesiyle yalnızca performans değil günlük kullanım konforu da sunmayı amaçlıyor
Ferrari CEO'su Benedetto Vigna, Roma’da düzenlenen tanıtım etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Bu araç beş yıllık çalışmanın sonucu.” ifadesini kullandı.
Luce modeli, tamamen elektrikli güç aktarım sistemine rağmen Ferrari’nin geleneksel sürüş hissini korumayı hedefliyor. Araçta, elektrikli motorun doğal titreşim seslerini güçlendiren özel bir sistem kullanıldı. Böylece markanın klasik V12 ve V8 motor mirasına alışık kullanıcıların sürüş deneyiminden kopmaması amaçlandı
Ferrari, teknoloji ve yapay zekayla büyüyen yeni nesil müşterilerin, geleneksel yüksek hacimli içten yanmalı motorlardan ziyade yüksek teknolojili lüks elektrikli araçlara yönelmesini bekliyor. Şirket, bu hamleyle özellikle elektrikli araç kullanımının yaygın olduğu ve büyük benzinli araçların yüksek vergilere tabi tutulduğu Çin pazarındaki konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor
Ferrari Pazarlama ve Ticari İşler Direktörü Enrico Galliera, şirketin müşteri kitlesinde farklı kullanım amaçlarına yönelik araç arayışının sürdüğünü belirterek, “Müşterilerimizin önemli bölümü yaşamlarının farklı anlarında kullanabilecekleri tamamen farklı bir otomobil arıyor.” değerlendirmesinde bulundu
Galliera, dört elektrik motoruna sahip araç için “Kesinlikle büyüleyici.” ifadesini kullandı. Her tekerleğe ayrı motor yerleştirilen Luce’un 1000 beygir gücünün üzerinde performans sunduğu, saatte 310 kilometrenin üzerinde azami hıza ulaştığı ve 2,2 tonun üzerindeki ağırlığına rağmen yüksek çeviklik sağladığı belirtildi
Araç iç mekanında Ferrari’nin klasik lüks anlayışı korunurken deri, cam ve anodize alüminyum yüzeyler tercih edildi. Modelde ayrıca tamamen dokunmatik dijital kontrol yaklaşımını benimseyen Tesla ve bazı Çinli elektrikli araç üreticilerinden farklı olarak fiziksel kontrol düğmelerine de yer verildi