        Haberler Gündem Güncel Hatay haberleri: Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar! | En son haberler | Son dakika haberleri

        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!

        Halı sahadaki kalp krizi vakalarına feci bir olay daha eklendi. Hatay'da 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, arkadaşlarıyla futbol oynarken aniden fenalaştı ve yere yığılarak yaşamını yitirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Hatay’ın Dörtyol ilçesinde halı sahada futbol oynadığı esnada kalp krizi geçirerek ölen 42 yaşındaki Osman Kaplankıran’ın yere yığıldığı ve arkadaşlarının yardıma koştuğu anlar kameraya yansıdı.

        İHA'nın haberine göre Dörtyol ilçesinde yaşayan 42 yaşındaki Osman Kaplankıran, 24 Mayıs günü arkadaşlarıyla birlikte top oynamak için halı sahaya gitti.

        Halı sahada futbol oynayan Kaplankıran, arkadaşına pas verdikten sonra aniden fenalaşarak yere yığıldı.

        Kaplankıran’ın yere yığıldığını gören arkadaşları, bir süre anlam veremedikten sonra yerden kalkmadığını görünce yardıma koştu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, kalp krizi geçiren Kaplankıran’ı ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

        Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kaplankıran hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği belirlenen Kaplankıran’ın yere yığılarak hayatını kaybettiği anlar ise anbean kameraya yansıdı.

