İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray, Leao için devrede!
Galatasaray ve Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için devreye girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar transfer yarışında bir adım önde bulunurken, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de ise transfer sürecinin başkanlık seçiminin ardından netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi.
İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, İstanbul'un iki devinin de oyuncuya son bir haftada önemli ölçüde ilgi gösterdiğini belirtti.
GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO
Haberde, sarı-kırmızılıların transferde daha önde olduğu ve Leao'ya yıllık 10 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.
Oyuncunun Milan'da 5,5 milyon Euro kazandığı aktarılırken Leao'nun bu teklife yanıtını da ilerleyen haftalarda vereceği belirtildi.
Fenerbahçe'de ise transferle ilgili gelişmelerin başkanlık seçiminin ardından netleşeceği aktarıldı.
Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin, Rafael Leao'yu takıma kazandırmak istediği haberleri gündeme gelmişti.