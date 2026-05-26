        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Fenerbahçe İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray, Leao için devrede!

        İtalyanlar duyurdu: Fenerbahçe ve Galatasaray, Leao için devrede!

        Galatasaray ve Fenerbahçe, Rafael Leao transferi için devreye girdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre sarı-kırmızılılar transfer yarışında bir adım önde bulunurken, yıldız oyuncuya yıllık 10 milyon Euro teklif etmeyi planlıyor. Fenerbahçe'de ise transfer sürecinin başkanlık seçiminin ardından netleşmesi bekleniyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 10:53 Güncelleme:
        Yeni sezon transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray ve Fenerbahçe, Milan forması giyen Rafael Leao transferinde karşı karşıya geldi.

        İtalyan basınından La Gazzetta Dello Sport, İstanbul'un iki devinin de oyuncuya son bir haftada önemli ölçüde ilgi gösterdiğini belirtti.

        GALATASARAY'DAN 10 MİLYON EURO

        Haberde, sarı-kırmızılıların transferde daha önde olduğu ve Leao'ya yıllık 10 milyon Euro teklif edeceği yazıldı.

        Oyuncunun Milan'da 5,5 milyon Euro kazandığı aktarılırken Leao'nun bu teklife yanıtını da ilerleyen haftalarda vereceği belirtildi.

        Fenerbahçe'de ise transferle ilgili gelişmelerin başkanlık seçiminin ardından netleşeceği aktarıldı.

        Fenerbahçe'de başkan adayı Hakan Safi'nin, Rafael Leao'yu takıma kazandırmak istediği haberleri gündeme gelmişti.

        Leao'nun olası bonservis bedelinin ise 40 ila 50 milyon euro arasında olması bekleniyor.

        Bu sezon Milan'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Portekizli futbolcu, 31 maçta 10 gol ve 3 asistle oynadı.

        "Maaşların ödenmesi talimatı verildi"
        ABD: İran ile ön taslakta güçlü bir uyum içindeyiz
        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Gökyüzünde yeni savaş: Dünyayı kim küçültecek?
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Otomotiv sektöründe 41,5 milyar dolarlık ihracat rekoru
        "Katar, İran'a 12 milyar dolar önerdi" iddiasına yalanlama
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Plajda tanıştılar
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Bir ormanı yok eden büyük patlamanın sırrı hâlâ çözülemedi
        Yine kalp krizi! Halı sahada feci anlar!
        Anne, baba ve 3 çocuk yan yana defnedildi!
