        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Özgür Özel İzmir mitinginde konuşuyor, CHP son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Özel'in İzmir mitingi öncesi gerginlik

        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in, partisince İzmir'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenmesi planlanan mitinge İzmir Valiliği'nce, "Güvenlik gerekçesiyle" izin vermemesi ve Gündoğdu Meydanı'nı işaret etmesinin ardından Cumhuriyet Meydanı'na girmeye çalışan vatandaşlara, polis tarafından tazyikli su ve biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Özel, havalimanı çıkışında müdahaleyle ilgili soru üzerine, "Ben gücümü makamdan değil, halktan alıyorum. Halkla birlikte hareket edenlerin coşkusu engellenemez. Milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 12:19 Güncelleme:
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM'de Kurban Bayramı'nı geçirmek üzere gideceği Manisa öncesinde İzmir'de miting yapacağını açıklamıştı. Cumhuriyet Meydanı'nda, saat: 12.00'de yapılması planlanan mitinge, İzmir Valiliği'nin "Cumhuriyet Meydanı'nın miting alanı olmadığı" için izin vermediği öğrenildi.

        VALİLİK "GÜNDOĞDU MEYDANI" DEDİ

        Valilikçe yapılan açıklamada mitingin, Gündoğdu Meydanı'nda yapılabileceği belirtildi. Bunun üzerine mitinge bir saat kala Cumhuriyet Meydanı'na girişler bariyerlerle kapatıldı ve vatandaşlar alana alınmadı. Alana girmek isteyenlere polisin biber gazı ve tazyikli su ile müdahalede bulunduğu objektife yansıdı.

        ÖZEL: BARİYERLERİ FİKREN TANIMIYORUZ

        Yaşanan müdahaleyle ilgili olarak Özel, "Planlanan bir miting yok o yüzden izne de gerek yok. Biz partililerimizle bayramlaşacağız. Millet bizi nerede bekliyorsa oraya gideriz. İnsanlar bir şey istiyorsa, halk ne diyorsa onu yaparız, demokrasi denilen şey de budur. Herkesin, şapkasını önüne koyup düşünmeye davet ediyorum.

        Ben gücümü makamdan değil, halktan alıyorum. Halkla birlikte hareket edenlerin coşkusu engellenemez. Milletin önüne konulan bariyerleri fikren tanımıyoruz. İzmirliler neredeyse biz de orada bayramlaşırız" dedi. Daha sonra Özel, Cumhuriyet Meydanı'na hareket etti.

