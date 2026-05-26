        Haberler Dünya İtalya Başbakanı Meloni, AB'yi "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi | Dış Haberler

        İtalya Başbakanı Meloni, AB'yi "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi

        İtalya Başbakanı Meloni, Avrupa Birliği'ni mevcut yapısının kendileri için bir kırılganlık arz ettiğini dile getirerek AB'yi ideolojik ve teknokrat yaklaşımlar sebebiyle gücünü ve stratejik büyümeyi feda eden "miyop ve bürokratik bir dev" olarak nitelendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 16:24 Güncelleme:
        Meloni'den AB'ye benzetme: "Miyop ve bürokratik bir dev"

        İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Avrupa Birliği'ni (AB) krizler karşısında sesini duyurması gerektiği anlarda ideolojik ve teknokrat yaklaşımlar sebebiyle gücünü ve stratejik büyümeyi feda eden "miyop ve bürokratik bir dev" olarak niteledi.

        İtalya Sanayiciler Konfederasyonunun (Confindustria) genel kuruluna katılan Meloni, burada yaptığı konuşmada, uluslararası gelişmeler ve bunların ekonomideki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Meloni, AB'nin mevcut yapısının kendileri için bir kırılganlık arz ettiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

        "İdeolojik ve teknokrat yaklaşımlar uğruna rekabet gücünü ve stratejik büyümeyi çok sık feda etmiş bürokratik bir devdir. Avrupa, günlük yaşamın her alanına kurallar koyma konusunda acımasız davrandı, ancak küresel sahnede sesini duyurma konusunda miyop oldu."

        İran'daki krizin etkilerinin, AB üyesi ülkelerin kontrolü dışında gelişen koşullar olduğunu belirten Meloni, güvenlik ile savunma harcamaları için halihazırda tanınmış olan esnekliğin, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasıyla ortaya çıkan enerji krizine karşı gerekli yatırımları da kapsayacak şekilde genişletilmesini açıkça haklı çıkardığını söyledi.

        Meloni, AB'nin küresel sahnede daha iddialı olması gerektiğini dile getirirken, geleceği için rekabetçilikte bir yaklaşım değişikliğine gitmesi gerektiğini vurguladı.

        - Meloni, nükleer enerji üretimine dönüş konusunda kararlı

        1986'daki Çernobil felaketi sonrasında nükleer enerji üretiminden vazgeçen İtalya'da, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için bir süredir hükümetin gündeme taşıdığı nükleer enerjiye dönüş konusuna da değinen Meloni, "İtalya'da nükleere dönüş yolunda hızlı şekilde ilerlemeyi sürdürmek istiyoruz; öncelikle modüler reaktörler gibi en yenilikçi teknolojilerle." görüşünü paylaştı.

        Meloni, bu konuda son derece kararlı olduğunu vurgulayarak, nükleer enerji üretiminin ülkede yeniden başlamasına yönelik yetki yasası ve diğer düzenlemelerin yaz bitmeden onaylanacağını ifade etti.

