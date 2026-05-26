Şişli'de bir iş yerinde iki grup arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Doğuş Cebeci, başına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet 12 kurşunla ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Cebeci hayatını kaybederken, Emre Ş. bacağından yaralandı. Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

KIZ MESELESİ TARTIŞMASI

DHA'daki habere göre olay; saat 01.30 sıralarında Gülbahar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir iş yerinde bulunan Doğuş Cebeci ile Emircan K. arasında kız meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Görgü tanıkları Emre M. ve Arda Can K.'nın polise verdiği bilgiye göre kısa sürede büyüyen tartışmaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. İddiaya göre Emircan K.'nin arkadaşı Emre Ş. ile Doğuş Cebeci arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

12 KURŞUN İSABET ETTİ

Çıkan silahlı kavgada Emre Ş. sağ bacağından vurularak yaralandı. Yaralı halde araçla olay yerinden uzaklaşan Emre Ş. hastaneye kaldırıldı. Doğuş Cebeci ise başına isabet eden 2 kurşun ve vücudunun çeşitli bölgelerine isabet eden 10 kurşunla ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Doğuş Cebeci, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cebeci'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

POLİS ŞÜPHELİNİN PEŞİNDE

Olay yeri inceleme ekipleri iş yeri ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri delil toplarken, olaya karışan ve olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.