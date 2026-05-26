Aziz Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!

"UEFA'YA LİSANS İÇİN HENÜZ BİR ŞEY VERMEMİŞLER"

Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey henüz vermemişler. Orada bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, 'ihlaller var' diyorlar. Ne olduğunu tam açık belirtmiyorlar. Şu andaki duruma göre 60 milyon Euro'ya kadar limit var, bu değişebilir. Ama şu an 60 milyon Euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırtmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız diyelim, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silmeye kadar her türlü cezayı verebiliyorlar." dedi.