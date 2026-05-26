Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Aziz Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!

        Aziz Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!

        Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "UEFA küme düşürür" sözlerine açıklık getirdi. Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Limit aşılırsa ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 15:46 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı UEFA limitleri konusundaki sözlerine açıklık getirdi.

        2

        Sports Digitale'u konuşan Yıldırım, belirlenen limitlerin ciddi şekilde aşıldığı takdirde UEFA'nın puan silmeye kadar ceza verebileceğini söyledi.

        3

        "UEFA'YA LİSANS İÇİN HENÜZ BİR ŞEY VERMEMİŞLER"

        Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey henüz vermemişler. Orada bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, 'ihlaller var' diyorlar. Ne olduğunu tam açık belirtmiyorlar. Şu andaki duruma göre 60 milyon Euro'ya kadar limit var, bu değişebilir. Ama şu an 60 milyon Euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırtmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız diyelim, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silmeye kadar her türlü cezayı verebiliyorlar." dedi.

        4

        Aziz Yıldırım, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler yapılmak durumunda." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız. Nasıl?" şeklinde konuştu.

        5

        "BENİM YAPTIĞIM KAYNAKLARLA BORÇLARI ÖDÜYORLAR"

        Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyorlar diyorsunuz ama neyle ödüyorlar? Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar." dedi.

        6

        YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

        Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez." demişti.

        ÖNERİLEN VİDEO

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        CHP Genel Merkezi'nde tahliye paniği

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Fransa tarihinin en sıcak mayıs günü!
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Ferrari'nin ilk elektriklisi Luce
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bu telefon numarası 40 Milyon TL’ye satıldı
        Bodrum'da aile saadeti
        Bodrum'da aile saadeti
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Plajda tanıştılar
        Plajda tanıştılar
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        Kız meselesinde kurşun yağmuru
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Aziz Yıldırım'dan transfer ve teknik direktör açıklaması!
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Hamaney: ABD bölgede askeri üs kuramayacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        19. yüzyılın “Yaşayan İskelet”i olarak tarihe geçti
        Transfede Leao derbisi!
        Transfede Leao derbisi!