Aziz Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı, "UEFA küme düşürür" sözlerine açıklık getirdi. Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Limit aşılırsa ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silme, her türlü cezayı verebiliyorlar" dedi.
Fenerbahçe'de 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçiminde Hakan Safi ile yarışacak olan Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı UEFA limitleri konusundaki sözlerine açıklık getirdi.
Sports Digitale'u konuşan Yıldırım, belirlenen limitlerin ciddi şekilde aşıldığı takdirde UEFA'nın puan silmeye kadar ceza verebileceğini söyledi.
"UEFA'YA LİSANS İÇİN HENÜZ BİR ŞEY VERMEMİŞLER"
Aziz Yıldırım, "Limit konusunu UEFA ile ben de konuştum. Bizimkiler UEFA'ya lisans alabilmek için durumumuzu gösteren bir şey henüz vermemişler. Orada bazı arkadaşlar var, onlara sordum. Onlar, 'ihlaller var' diyorlar. Ne olduğunu tam açık belirtmiyorlar. Şu andaki duruma göre 60 milyon Euro'ya kadar limit var, bu değişebilir. Ama şu an 60 milyon Euro ancak girdi yapabilirsiniz. Siz 200, 100 milyon Euro da koyabilirsiniz ama aradaki farkı kullandırtmıyorlar. Orada para olarak durabiliyor. Onu kullandınız diyelim, o zaman ondan ceza kesiyorlar. Oyuncu satışları varsa onları da kullanabiliyorsunuz. Ağır ceza da veriyorlar. Tekrarlanırsa puan silmeye kadar her türlü cezayı verebiliyorlar." dedi.
Aziz Yıldırım, "Mutlaka bir para konulacak ve transferler yapılmak durumunda." şeklinde gelen hatırlatmanın ardından, "Belki de anlaştığımız bir oyuncu olacak, onun bonservisi için bir bedel yazıyor, onu biz yatıracağız. Nasıl?" şeklinde konuştu.
"BENİM YAPTIĞIM KAYNAKLARLA BORÇLARI ÖDÜYORLAR"
Aziz Yıldırım, borçlar konusunda, "Borcu tam bilmiyoruz. İçeriye girince ancak öğreneceğiz. Söylentileri duyuyoruz. Neyle alıyorsam, öyle bırakacağım borcu. Borçları ödüyorlar diyorsunuz ama neyle ödüyorlar? Benim 2001'den sonra yapmış olduğum kaynaklarla ödüyorlar. Kendileri ilave bir şey yapıp borç ödemiyorlar." dedi.
YILDIRIM NE DEMİŞTİ?
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Onu getireceğiz, bunu getireceğiz diyorlar. Getiremezsiniz. UEFA'dan ceza alırsınız. Ceza katlanarak ilerliyor. Örnek veriyorum: 500 milyon Euro gelirin varsa yarısı kadar ceza ödersiniz. Bunu da kimse ödeyemez. Hataya devam ederseniz küme düşme cezası alırsınız. Bu kabul edilemez." demişti.