        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık

        Gabriel Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık

        2024'ün yaz transfer döneminde 18 milyon Euro karşılığında Norwich City'den Galatasaray'ın yolunu tutan ve Sarı Kırmızılılar'ın şampiyonluklarında katkı sağlayan orta saha oyuncusu Gabriel Sara, Aston Villa transferine sıcak bakıyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 11:21 Güncelleme:
        1

        Galatasaray forması giyen Gabriel Sara'nın Aston Villa transferi için olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

        2

        YEŞİL IŞIK YAKTI

        Brezilya basınında yer alan habere göre, uzun süredir Aston Villa'nın radarında olan Sara, menajeri vasıtasıyla yapılan görüşmelerde İngiliz ekibine transferine yeşil ışık yaktı.

        3

        GÖRÜŞMELERİ BEKLİYOR

        Aston Villa'ya transferine yeşil ışık yakan Brezilyalı orta saha oyuncusu, İngiliz ekibiyle Galatasaray arasında yapılacak görüşmeleri bekliyor.

        4

        GALATASARAY'IN BEKLENTİSİ 30-40 MİLYON EURO

        Galatasaray bu transferden 35-40 milyon euro bekliyor. Ancak İngiliz kulübünün henüz bu seviyelerde bir teklif sunmadığı bildirildi.

        5

        BU SEZON NELER YAPTI?

        Galatasaray'da geride kalan sezonda 42 resmi maça çıkan Gabriel Sara bu karşılaşmalarda 6 gol ve 5 asistlik skor katkısı sağladı.

        6

        GALATASARAY İLE SÖZLEŞMESİ

        Güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen Gabriel Sara'nın, Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        7
