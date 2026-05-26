Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Filipe Luis'e resmi teklif yaptığı ve Brezilyalı teknik adamın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.
Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir iddia ortaya atıldı.
RESMİ TEKLİF İLETİLDİ
RTI Esporte'nin haberine göre; siyah-beyazlılar listesinde bulunan Filipe Luis'e resmi teklifi ilettiği iddia edildi.
Beşiktaş bu teklifi menajer Jorge Mendes aracılığıyla iletirken, Brezilyalı çalıştırıcının Beşiktaş'ta çalışmaya olumlu yaklaştığı kaydedildi.
Görüşmelerde şu ana kadar bir sorun olmadığı ve temasların hızlandığı haberin detaylarında yer aldı.
2 RAKİP BİRDEN
Filipe Luis'le ayrıca Fulham ve Strasbourg'un da ilgilendiği ve görüşmeler yapacağı belirtildi.
Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı.