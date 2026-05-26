        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!

        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!

        Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ın, Filipe Luis'e resmi teklif yaptığı ve Brezilyalı teknik adamın bu teklife sıcak baktığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 21:07 Güncelleme:
        Sergen Yalçın'ın ayrılığı sonrası yeni teknik direktör arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir iddia ortaya atıldı.

        RESMİ TEKLİF İLETİLDİ

        RTI Esporte'nin haberine göre; siyah-beyazlılar listesinde bulunan Filipe Luis'e resmi teklifi ilettiği iddia edildi.

        Beşiktaş bu teklifi menajer Jorge Mendes aracılığıyla iletirken, Brezilyalı çalıştırıcının Beşiktaş'ta çalışmaya olumlu yaklaştığı kaydedildi.

        Görüşmelerde şu ana kadar bir sorun olmadığı ve temasların hızlandığı haberin detaylarında yer aldı.

        2 RAKİP BİRDEN

        Filipe Luis'le ayrıca Fulham ve Strasbourg'un da ilgilendiği ve görüşmeler yapacağı belirtildi.

        Luis, 17 aylık macerasında Brezilya Serie A, Brezilya Kupası, Challenger Kupası, Brezilya Süper Kupası, Libertadores Kupası ve Campeonato Carioca ile toplamda 6 kupa kazandı.

        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
