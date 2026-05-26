        Galatasaray, Anguissa için devrede!

        Galatasaray, Anguissa için devrede!

        Galatasaray'ın Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:21 Güncelleme:
        1

        Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından yönetim transfer için harekete geçti.

        2

        Sarı-kırmızılıar için İtalya'dan Frank Anguissa iddiası gündeme geldi.

        3

        Tuttomercato'da yer alan habere göre, Napoli, orta sahasını yenilemek istiyor ve Anguissa'dan vazgeçecek.

        4

        Bu doğrultuda Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Anguissa'yı cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.

        5

        Anguissa, Napoli'den 2.5 milyon euro artı bonuslar kazanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Frank Anguissa, Türkiye'ye transfer olması durumunda bu rakamı iki katına çıkarabilir.

        6

        BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE

        Beşiktaş'ın da Kamerunlu orta saha oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi.

        7

        Napoli'de geride kalan sezonda 22 maçta süre bulan Anguissa, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

        8
        Hakkari'de meydana gelen heyelan sonucu Hakkari-Van kara yolunda yaşanan ulaşım sıkıntısı, Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Valiliği, Karayolları ve DSİ ekiplerinin çalışmaları sonucu açılan alternatif güzergah ve kurulan iki panel köprüyle giderildi. (AA)

