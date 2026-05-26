Galatasaray, Anguissa için devrede!
Galatasaray'ın Napoli forması giyen Frank Anguissa ile ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, 30 yaşındaki oyuncuyu cazip bir teklifle ikna etmek istiyor. İşte detaylar...
Giriş: 26 Mayıs 2026 - 13:21
Galatasaray'da başkanlık seçiminin ardından yönetim transfer için harekete geçti.
Sarı-kırmızılıar için İtalya'dan Frank Anguissa iddiası gündeme geldi.
Tuttomercato'da yer alan habere göre, Napoli, orta sahasını yenilemek istiyor ve Anguissa'dan vazgeçecek.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın 30 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği iddia edildi. Sarı-kırmızılılar, Anguissa'yı cazip bir teklifle ikna etmek istiyor.
Anguissa, Napoli'den 2.5 milyon euro artı bonuslar kazanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre, Frank Anguissa, Türkiye'ye transfer olması durumunda bu rakamı iki katına çıkarabilir.
BEŞİKTAŞ DA TAKİPTE
Beşiktaş'ın da Kamerunlu orta saha oyuncusunun durumunu takip ettiği belirtildi.