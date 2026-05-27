Keskin gözler aranıyor! Detayları görmekte ne kadar iyisiniz? Sadece çok dikkatli bakanların çözeceği 6 bulmaca!
Kurban Bayramı'nda ailenizle eğlenceli bir rekabete girmeye hazır olun! Keskin gözlerinizi ve dikkat seviyenizi test edeceğiniz bu 6 saklı nesne bulmacası, tatil keyfinize keyif katacak. Bakalım çizimlerdeki detayları ilk kim fark edecek?
1. soru: Meyve tezgahındaki gizlenen kuşu bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda öndeki ananasların arasında duruyor.
2. soru: Hayvanat bahçesinde saklanmış olan kediyi görebiliyor musunuz?
Cevap: Kedi, en sağda zebranın yanında, camekânın arkasında saklanıyor.
3. soru: Okyanustaki balığı bulabilir misiniz?
Cevap: En sağda yeşil alglerin arasına gizlenmiş bir balık bulunuyor.
4. soru: Bu akşam yemeği partisinde eldivenleri görebiliyor musunuz?
Cevap: Beyaz eldivenler, en sağdaki mavi gömlekli adamın önünde duruyor.
5. soru: Gazeteyi bulabilir misiniz?
Cevap: Kahverengi elbiseli kadın ve mavi tişörtlü adamın birlikte oturduğu bankın tam ortasında gazete bulunuyor.
6. soru: Garajdaki kaykayı görebiliyor musunuz?
Cevap: Sağda kolilerin arasına sıkışmış bir halde kaykay görülüyor.
Kaynak: Bright Side
