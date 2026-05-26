Özgü Kaya: Murat'ı ben tavladım

"HERKESİN GÜZELLİĞİ BAŞKA"

Sektördeki rekabet ve mesleki kıskançlıklar üzerine konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı: İnsanın kendi biricikliğinin farkında olması çok önemli. Kendine güvendiğin ölçüde, etrafında parlayan diğer insanlar seni rahatsız etmek yerine mutlu ediyor; çünkü kendi ışığını da görüyorsun. Herkesin yeteneği ve güzelliği bambaşka. Önemli olan bu farklılıklar arasında kendini fark edip haksızlık etmemek. Bu, kimseden rahatsız olmadığını iddia eden üstten bir bakış değil. Sonuçta insanız ve zaman zaman kıskançlık hissedebiliriz. Ancak bu duyguyu nereye yönlendirdiğin önemli. Kıskançlık, aslında sende eksik olan bir tarafı gördüğün için ortaya çıkar. Eğer bu duyguyu yıkıcı olmak yerine ilhama çevirmeyi öğrenirsen, senin için çok besleyici bir güce dönüşür.