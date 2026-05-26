Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Özgü Kaya: Murat'ı ben tavladım - Magazin haberleri

        Özgü Kaya: Murat'ı ben tavladım

        Oyuncu Özgü Kaya, yaklaşık bir yıldır aşk yaşadığı Murat Dalkılıç'ı kendisinin tavladığını itiraf etti. Tanışma hikâyelerinin 2016 yılında gelen bir proje teklifiyle başladığını anlatan Kaya, "Yan yana geldiğimizde adeta birbirimizin yansıması gibi olduk" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Mayıs 2026 - 22:22 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geçtiğimiz yıl ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile aşk yaşamaya başlayan Özgü Kaya, konuk olduğu bir programda özel hayatı ve kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

        2

        "BİR ANDA KENDİMİ BU MESLEĞİN İÇİNDE BULDUM"

        Oyunculuk kariyerine adım atma sürecini anlatan Kaya, "Ben konservatuvarda öğrenciyken sektörle, yani bizim kamera önü dediğimiz alanla çok iç içe olan hocalarım vardı. Biraz onların da desteği ve yönlendirmesiyle hayatımda tatlı bir vesile oldu diyeyim. Sonra ben de 'Neden olmasın?' derken bir anda kendimi bu mesleğin içinde buldum" dedi.

        3

        Çocukluğundan itibaren sahneye yönelik bir eğilimi olduğunu ifade eden oyuncu, "Bence bu tamamen ne istediğini bilmekle ve hayatım boyunca adımlarımı buna göre, ölçülü bir şekilde atabilmekle ilgili" şeklinde konuştu. Kaya, müzikal bir projede yer alması durumunda ise Sezen Aksu’yu canlandırmak istediğini dile getirdi.

        4

        "HERKESİN GÜZELLİĞİ BAŞKA"

        Sektördeki rekabet ve mesleki kıskançlıklar üzerine konuşan Kaya, şu ifadeleri kullandı: İnsanın kendi biricikliğinin farkında olması çok önemli. Kendine güvendiğin ölçüde, etrafında parlayan diğer insanlar seni rahatsız etmek yerine mutlu ediyor; çünkü kendi ışığını da görüyorsun. Herkesin yeteneği ve güzelliği bambaşka. Önemli olan bu farklılıklar arasında kendini fark edip haksızlık etmemek. Bu, kimseden rahatsız olmadığını iddia eden üstten bir bakış değil. Sonuçta insanız ve zaman zaman kıskançlık hissedebiliriz. Ancak bu duyguyu nereye yönlendirdiğin önemli. Kıskançlık, aslında sende eksik olan bir tarafı gördüğün için ortaya çıkar. Eğer bu duyguyu yıkıcı olmak yerine ilhama çevirmeyi öğrenirsen, senin için çok besleyici bir güce dönüşür.

        5

        "BU İŞİ YAPIYORSAN GÜLÜYLE, DİKENİYLE KABUL EDECEKSİN"

        Tanınır olmanın sosyal hayattaki yansımalarına değinen ünlü isim, "Bir restorana gittiğinde iki farklı tavır oluyor. Biri gelip fotoğraf çektirmek isteyen, beğenisini dile getiren insan tipi; diğeri ise gizlice seni çekmeye çalışan ve hiç görünmediğini düşünenler... Hatta yanlışlıkla flaşlar falan patlıyor. Ama kızamıyorum, onun da reaksiyon biçimi o. Bu işi yapıyorsan gülüyle, dikeniyle, dalıyla bir bütün olarak kabul edeceksin" şeklinde konuştu.

        6

        "KENDİMİ HAZIR HİSSETMEMİŞTİM"

        İbrahim Selim'in programına konuk olan oyuncu geçtiğimiz yıldan beri aşk yaşadığı şarkıcı Murat Dalkılıç'ı kendisinin tavladığını itiraf etti. Kaya, sevgilisiyle tanışma hikayesini şu sözlerle paylaştı: Ben öğrenciyken, 2016 yılında bana müzik üzerine bir proje teklif etmişti ancak o dönem kendimi hazır hissetmemiştim. Geçen seneden biraz daha önce bu konu yeniden gündeme geldi, ben yine istemedim. Fakat sonrasında enerjimizin çok iyi uyuştuğunu fark ettik. Onun da benim gibi deli dolu, sarkastik bir tarafı var. Yan yana geldiğimizde birbirimizin yansıması gibi olduk ve çok keyif almaya başladık.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Genel merkezde tadilat

        CHP Genel Merkezi'nde, dün polis eşliğinde gerçekleşen tahliyenin ardından temizlik ve onarım çalışması yapıldı.

        #Özgü Kaya
        #Murat Dalkılıç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Engin Hepileri'nin acı günü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        Firari hükümlü eşekle dolaşırken yakalandı!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı