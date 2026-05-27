Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika haberi: Devlet Bahçeli'nin CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması | Son dakika haberleri

        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması

        MHP lideri Devlet Bahçeli, 'Mutlak butlan' kararının ardından CHP'de yaşanan gelişmelerle ilgili Türkgün Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Beklentimiz, bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 07:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'nden Yıldıray Çiçek'e, CHP'de yaşanan 'Mutlak butlan' süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşananların demokrasimize yakışmadığını belirten Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

        "SADECE CHP'YE ZARAR VERMEZ"

        "Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de, mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.

        REKLAM

        "TARİH ÖNÜNDE AĞIR SORUMLULUK DOĞURUR"

        Beklentimiz, bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır. İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilemeyecek bir durumdur.

        "KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL BAŞKANIDIR"

        Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. CHP'de 'arınma ve durulma' sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

        Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir. Bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır.

        "KURULTAY TARİHİ 9 EYLÜL OLABİLİR"

        İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum."

        ÖNERİLEN VİDEO

        Giresun'daki kazada hayatlarını kaybeden Yıldız ailesi son yolculuklarına uğurlandı

        Giresun'da 23 Mayıs Cumartesi gecesi Karadeniz Sahil Yolu liman mevkiinde arkadan gelen demir yüklü TIR'ın kırmızı ışıkta beklerken otomobillerine arkadan çarpması sonrasında hayatlarını kaybeden 3 kardeş ile anne ve babaları dün Trabzon'un Arsin ilçesinde son yolculuklarına uğurlandı. (AA)

        #mhp
        #devlet bahçeli
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı