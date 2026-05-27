MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün Gazetesi'nden Yıldıray Çiçek'e, CHP'de yaşanan 'Mutlak butlan' süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

CHP'de mahkeme kararının uygulanma sürecinde yaşananların demokrasimize yakışmadığını belirten Bahçeli'nin açıklamalarından önemli başlıklar şöyle:

"SADECE CHP'YE ZARAR VERMEZ"

"Beklentimiz demokrasimizi temsil etmeyen bu görüntünün giderilmesi ve CHP'nin kurumsal kimliğiyle ileriye taşınmasını mümkün kılacak sağlıklı adımların atılmasıdır. CHP'de, mutlak butlan krizinin parti içi çatışmaya dönüşmesinin sadece CHP'de değil, Türk demokrasisi ve siyasi kültüründe de yaralı bir hafıza oluşturmasından endişe etmekteyiz.

"TARİH ÖNÜNDE AĞIR SORUMLULUK DOĞURUR"

Beklentimiz, bölünmüş bir CHP değil, kenetlenmiş, yüklerinden arınmış, Türkiye ve Türk milletine hizmet eden CHP'dir. Geçici makam mücadeleleri uğruna partinin kurumsal kimliğinin yıpratılması, tabanın kutuplaştırılması ve teşkilat yapısının tahrip edilmesi tarih önünde ağır sorumluluk doğuracaktır. İç cepheyi tahkim etmeye çalıştığımız bu süreçte CHP üzerinden Türk siyasetinin istikrarsızlığa sürüklenmesi kabul edilemeyecek bir durumdur.

"KILIÇDAROĞLU, CHP GENEL BAŞKANIDIR"

Yargıtay'ın nihai kararıyla kesinleşecek olsa da yargı kararı ortadadır. Sayın Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanıdır. CHP'de 'arınma ve durulma' sürecinde yolsuzluk ve usulsüzlükler, tutuklamalar ve diğer ahlaki meseleler iyi anlatılmalı, şeffaf bir kamuoyu iletişimi gerçekleşmelidir.

Yeni ve yenilenmiş üye yapısıyla CHP parti kimliği ve aidiyeti ile kurumsal bağlılığın yeniden tesis edilmesi önemlidir. Bu husus CHP'nin kongre sürecinin yeniden ve sağlıklı bir zeminde başlatılmasını sağlayacaktır.

"KURULTAY TARİHİ 9 EYLÜL OLABİLİR"

İlçe ve il kongreleri yapıldıktan sonra uygun görülecek bir tarihte büyük kongreye gidilecektir. Bize göre bu tarih partinin kuruluş tarihi de olan 9 Eylül olabilecektir. Bunları yerine getirecek olan Sayın Kılıçdaroğlu'dur. CHP'de çatışmanın sulhe, anlaşmazlıkların uzlaşıya dönüşmesini diliyor, ilgili tarafları sağduyuya ve birlik diline davet ediyorum."