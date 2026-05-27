Haberlerin kaybolmasından korktuğu için 35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti: Geriye dev bir arşiv bıraktı
Marion Stokes, televizyon haberlerinin kaybolmaması için 35 yıl boyunca yayınları kaydetti. Geride bıraktığı 71 binden fazla kaset, bugün tarihin en dikkat çekici kişisel arşivlerinden biri olarak görülüyor.
Televizyon haberleri yayınlandıktan sonra kaybolabilir, değişebilir ya da bir daha aynı haliyle bulunamayabilir… Marion Stokes bu ihtimali ciddiye alan insanlardan biriydi. Amerikalı arşivci, 1977 yılından, 2012 tarihindeki ölümüne kadar tam 35 yıl boyunca televizyon haberlerini kaydetti ve geride tarihin en dikkat çekici kişisel arşivlerinden birini bıraktı.
35 YIL BOYUNCA HABERLERİ KAYDETTİ
Stokes, yıllar boyunca televizyon yayınlarını düzenli olarak kaydetti. Birden fazla cihaz kullanarak haber kanallarını arşivleyen Stokes'un bu çalışması, ölümünün ardından ortaya çıktığında büyük yankı uyandırdı. Çünkü bu sıradan bir kişisel koleksiyon değil, on yıllara yayılan dev bir televizyon haber arşiviydi.
TEK BAŞINA DEV BİR ARŞİV KURDU
Marion Stokes'un hikâyesini dikkat çekici yapan detaylardan biri de, bu arşivin bir kurum ya da medya şirketi tarafından değil, tek bir kişi tarafından oluşturulmuş olmasıydı. Yıllar boyunca kendi imkânlarıyla televizyon yayınlarını kaydeden Stokes, geride 71 bin 716 kasetten oluşan dev bir arşiv bıraktı.
Bu kasetlerin içinde televizyon haber yayınlarından oluşan yüz binlerce saatlik kayıt yer aldı. İlk dönemlerde koleksiyonun büyüklüğüne dair farklı rakamlar ortaya atılsa da Internet Archive'ın paylaştığı bilgiler arşivin gerçek boyutunu netleştirdi.
ESKİ KASETLER DİJİTAL ORTAMA AKTARILDI
Stokes'un ölümünün ardından bu dev arşiv Internet Archive'a devredildi ve kayıtların dijital ortama aktarılması için çalışma başlatıldı. Böylece yıllar boyunca evinde biriken kasetler, yalnızca kişisel bir koleksiyon olmaktan çıkıp televizyon yayıncılığı açısından önemli bir tarih arşivine dönüştü. Arşiv, yıllar sonra araştırmacılar ve medya tarihi açısından dikkat çeken bir kayıt havuzu haline geldi.
NEDEN YAPTI?
Marion Stokes'un bu kayıtları tutmasının arkasında, televizyon haberlerinin zaman içinde kaybolabileceği ya da geçmiş yayınlara ulaşmanın zorlaşabileceği düşüncesi olduğu aktarılıyor. Bu nedenle yıllar boyunca haber yayınlarını düzenli şekilde kaydettiği belirtiliyor. Özellikle dönemin yayın kayıtlarının korunması açısından bu arşiv bugün dikkat çekici bir kaynak olarak görülüyor.
HAKKINDA BELGESEL YAPILDI
Marion Stokes'un sıra dışı hikâyesi yıllar sonra "Recorder: The Marion Stokes Project" adlı belgesele de konu oldu. Bu yapım, Stokes'un yıllarca sürdürdüğü kayıt alışkanlığını ve geride bıraktığı dev arşivin neden bu kadar dikkat çektiğini yeniden gündeme taşıdı.
Haber kaynak: CNN, The Guardian, Internet Archive Blog, Recorder: The Marion Stokes Project (resmî belgesel sitesi)