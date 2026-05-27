Haberlerin kaybolmasından korktuğu için 35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti: Geriye dev bir arşiv bıraktı

TEK BAŞINA DEV BİR ARŞİV KURDU

Marion Stokes'un hikâyesini dikkat çekici yapan detaylardan biri de, bu arşivin bir kurum ya da medya şirketi tarafından değil, tek bir kişi tarafından oluşturulmuş olmasıydı. Yıllar boyunca kendi imkânlarıyla televizyon yayınlarını kaydeden Stokes, geride 71 bin 716 kasetten oluşan dev bir arşiv bıraktı.

Bu kasetlerin içinde televizyon haber yayınlarından oluşan yüz binlerce saatlik kayıt yer aldı. İlk dönemlerde koleksiyonun büyüklüğüne dair farklı rakamlar ortaya atılsa da Internet Archive'ın paylaştığı bilgiler arşivin gerçek boyutunu netleştirdi.

Fotoğraf yapay zekâ ile oluşturulmuştur