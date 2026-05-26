CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in grup başkanlığının iptali için dilekçe verdi!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TBMM'ye 3 sayfalık dilekçe vererek Özgür Özel'in TBMM Grup Başkanı olduğu seçimin geçersiz sayılması için başvuruda bulunduğu öğrenildi.

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun ıslak imzasını taşıyan 3 sayfalık dilekçeye göre grup başkanlığı seçiminin bu yöntemle yapılmasının parti iç tüzüğüne aykırı olduğu vurgulandı.