Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini ifade etti.

Paylaşımında Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

BAYRAM NAMAZI SONRASI KONUŞTU: KURBAN BİR YAKINLAŞMADIR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda ettiği namazın ardından cemaatle bayramlaşan ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarıyla soru-cevap gerçekleştirdi.

"KURBAN BİR YAKINLAŞMADIR, BİR TESLİMİYETTİR"

Kurban Bayramı'nın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

"ZALİM NETANYAHU GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır. İnşallah bizler de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görür ve yaşarız. Bunun bizzat yaşanmasını bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.