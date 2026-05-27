Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayram namazı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada "İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır" dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajda "Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 07:35 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kurban Bayramı paylaşımı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kurban Bayramı'nın ülke, millet, İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını yürekten temenni ettiğini ifade etti.

        Paylaşımında Erdoğan, "Gazze başta olmak üzere gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde bu bayramı da hüzünle, acıyla, kalplerinde ince bir sızıyla karşılayan tüm kardeşlerime şahsım ve milletim adına en güçlü dayanışma mesajlarımı gönderiyor, Kurban Bayramlarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rabb'im bizleri hem millet hem de ümmet olarak merkezinde barışın, esenliğin, vahdet ve uhuvvetin olduğu daha nice bayramlara kavuştursun. Bayramımız mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

        REKLAM

        BAYRAM NAMAZI SONRASI KONUŞTU: KURBAN BİR YAKINLAŞMADIR

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Namaz sonrası vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, bayramların sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleri olduğunu vurgulayarak tüm İslam aleminin bayramını kutladı. Erdoğan, "Kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür" dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda etti. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, bayramların birlik ve beraberlik ruhuna dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarla birlikte Kurban Bayramı namazını Büyük Çamlıca Camii'nde eda ettiği namazın ardından cemaatle bayramlaşan ve vatandaşlara hitap eden Erdoğan, çıkışta basın mensuplarıyla soru-cevap gerçekleştirdi.

        "KURBAN BİR YAKINLAŞMADIR, BİR TESLİMİYETTİR"

        Kurban Bayramı'nın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

        "Bayramlar; sevgi, saygı, birlik, beraberlik ve dayanışma günleridir. Kurban Bayramı'nın da bunlardan ayrı, kendine has bir ayrıcalığı vardır. Kurban Bayramı teslimiyet bayramıdır. Bu teslimiyetle beraber kurbanı görüyoruz; kurban bir yakınlaşmadır, bu yakınlaşmanın bir tezahürüdür. Arafat'ta bütün Müslümanlar bir araya geldiler; orada bu yakınlaşmayı, teslimiyeti, birlik ve beraberliği gördük. Allah tüm hacca giden kardeşlerimizin haclarını kabul etsin. Rabbim oradaki birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

        "ZALİM NETANYAHU GEREKEN DERSİ ALACAKTIR"

        Konuşmasında Gazze'de yaşanan insanlık dramına da dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu:

        "Her şeyden önce bir Filistin'i, bir Gazze'yi yaşadık. Orada yaşananlar bizler için bir duruş, bir vakfe oldu. İnşallah zalim Netanyahu denilen şahıs, dünya Müslümanları karşısında bir an önce gereken dersi alacaktır. İnşallah bizler de bu duruşu en kısa sürede hep beraber görür ve yaşarız. Bunun bizzat yaşanmasını bekliyoruz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun."

        Açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarına çikolata ve simit ikramında bulundu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon'da heyelan; minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu

        TRABZON'un Köprübaşı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak ve çamur kütlesinin yola aktığı sırada yoldan geçen minibüsteki 3 kişi son anda kurtuldu. Araçtakiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarken, çamura saplanan minibüs iş makinesiyle çıkarıldı.

        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti