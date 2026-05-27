        Meteoroloji'den 3 bölgeye sağanak uyarısı! Hava sıcaklıkları artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu havanın etkili olacağını, günün ilerleyen saatlerinde ise birçok iç ve doğu bölgede yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini açıkladı. Özellikle Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun bazı bölgelerinde öğleden sonra etkisini artırması beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması istendi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 07:27 Güncelleme:
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, zamanla güney, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı ve Orta Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii, Denizli, Osmaniye, Niğde, Kahramanmaraş, Kastamonu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Erzincan'ın kuzeyi ile İzmir, Aydın, Muğla, Trabzon ve Giresun’un iç kesimleri, Afyonkarahisar ve Uşak'ın güney çevreleri, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi, Ankara'nın kuzey çevreleri, Bolu'nun güneyi, Çankırı'nın kuzey ve batısının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 29°

        Ankara

        Güneşli 26°

        İzmir

        Güneşli 30°

        Antalya

        Güneşli 31°

        Trabzon

        Güneşli 23°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 33°

        Diyarbakır

        Güneşli 30°

        Gaziantep

        Güneşli 29°

        Ağrı

        Parçalı bulutlu 20°

        Hava sıcaklığının kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kütahya, Bursa'nın güneyi ve Balıkesir'in doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ÇANAKKALE °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAKARYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Denizli çevreleri, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi ile İzmir, Aydın ve Muğla’nın iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 23°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 30°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR °C, 30°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA °C, 27°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii ile akşam saatlerinden sonra Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam saatlerinde Toroslar mevkii sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Niğde, Konya'nın batısı, Kayseri'nin güneyi ve Ankara'nın kuzeyi ile Çankırı'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kastamonu çevreleri ile Bolu'nun güney kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gümüşhane ve Bayburt çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ARTVİN °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu

        SAMSUN °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 22°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum çevreleri ile Erzincan'ın kuzey çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

        MALATYA °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren çok bulutlu

        VAN °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİİRT °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        İsrail Lübnan'da kara saldırılarını genişletti
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Trump, sağlık durumunu paylaştı
        Dorukhan Büyükışık soruşturmasında inşaat sorumlusu da tutuklandı!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Alman basını: ABD NATO'ya askeri katkılarını azaltacak
        Galatasaray, Anguissa için devrede!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Yargıtay'dan CHP değişikliği!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Heyelanda felaket kıl payı!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Özel'den Kılıçdaroğlu'na 'Başkanlık seçimi' önerisi
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Tam 14 saat süren film!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
        Bahçeli'den bayram mesajı
