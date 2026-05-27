Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!

Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosunun kuaför salonuna girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

AA'daki habere göre; İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sahibinin elinden kurtulup kaçan tosun, camları kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşterilerde paniğe neden olan tosun, iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı.

SEFERBER OLDULAR

Mahalle sakinlerine ve trafikte sürücülere zor anlar yaşatan tosunu yakalamak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Kurbanlık tosunun kuaför salonuna girmesi ve yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4 SAATLİK MÜCADELE

İHA'da yer alan habere göre ise; Sivas’ın Divriği ilçesinde Süleyman Polat ve ortaklarına ait kurbanlık tosun, yarın kurban edilmek üzere mezbahanede bekletilirken ipini kopartıp kaçtı.

Dört saatlik bir kovalamacanın ardından düştüğü nehirde, balçık zemine saplandı. Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.