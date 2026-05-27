Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı! | Son dakika haberleri

        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!

        Kurban Bayramı yine kaçan kurbanlıklarla geldi... İstanbul'da sahibinin elinden kaçan tosun, camları kırarak kuaför salonuna girdi, mahallede paniğe neden oldu. Sivas'ta kaçan başka bir tosun ise 4 saatlik kovalamacanın ardından nehirde yakalanarak mezbahaya geri götürüldü

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bir bayram klasiği; kaçan kurbanlıklar... İpini koparan kaçtı!

        Sultanbeyli'de kaçan kurbanlık tosunun kuaför salonuna girmesi, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        AA'daki habere göre; İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde sahibinin elinden kurtulup kaçan tosun, camları kırarak kuaför salonuna girdi. Çalışanlar ve müşterilerde paniğe neden olan tosun, iş yerinden çıktıktan sonra mahallede koşmaya başladı.

        SEFERBER OLDULAR

        Mahalle sakinlerine ve trafikte sürücülere zor anlar yaşatan tosunu yakalamak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine mahalleye belediye ekipleri sevk edildi.

        Uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınan tosun güçlükle yakalandı. Kurbanlık tosunun kuaför salonuna girmesi ve yakalanma anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        4 SAATLİK MÜCADELE

        İHA'da yer alan habere göre ise; Sivas’ın Divriği ilçesinde Süleyman Polat ve ortaklarına ait kurbanlık tosun, yarın kurban edilmek üzere mezbahanede bekletilirken ipini kopartıp kaçtı.

        Dört saatlik bir kovalamacanın ardından düştüğü nehirde, balçık zemine saplandı. Zabıta tarafından uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen tosun, iş makinesi yardımıyla kamyona yüklenerek tekrar, kesimi beklemek üzere mezbahaneye götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        Atatürk Barajı'nın kapakları açıldı, Fırat Nehri'nin kıyısındaki mesire alanını su bastı

        #istanbul
        #sivas
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Acemi kasaplar hastanelere koştu!
        Kurban Bayramı paylaşımı
        Kurban Bayramı paylaşımı
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        MHP lideri Bahçeli'den CHP ve 'Mutlak butlan" açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        CHP Grup Başkanı Özgür Özel'den yeni parti açıklaması
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Arda Güler'den Dünya Kupası sözleri!
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Kılıçdaroğlu'ndan TBMM'ye 'Özgür Özel' başvurusu
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Site aidatı düzenlemesi ne getirdi?
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili açıklama
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Murat'ı ben tavladım"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        "Siyasi zorbalığa izin vermeyiz"
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        Beşiktaş'tan Filipe Luis'e resmi teklif!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        İki kardeş 4 yıl arayla aynı kaderi paylaştı!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Sara'dan Aston Villa'ya yeşil ışık!
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        Garajdaki gizli kaykay nerede?
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        35 yıl boyunca tüm haberleri kaydetti
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak! Sıcaklıklar artıyor
        Tam 14 saat süren film!
        Tam 14 saat süren film!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Orta sahaya Çek dinamo!
        Ortalık savaş alanına döndü
        Ortalık savaş alanına döndü
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!
        Yıldırım'dan UEFA limitleri açıklaması!