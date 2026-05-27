        Haberler Spor Futbol UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi Crystal Palace: 1 - Rayo Vallecano: 0 | MAÇ SONUCU (Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace)

        Crystal Palace: 1 - Rayo Vallecano: 0 | MAÇ SONUCU

        UEFA Konferans Ligi final maçında İngiliz ekibi Crystal Palace, İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano'yu Jean-Philippe Mateta'nın attığı golle 1-0 mağlup etti ve Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı.

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 23:57 Güncelleme:
        Konferans Ligi'nde şampiyon C. Palace!

        UEFA Konferans Ligi final maçında Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 1-0 kazandı.

        C. Palace'a zaferi getiren golü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

        ŞAMPİYON CRYSTAL PALACE!

        Bu sonuçla birlikta Crystal Palace, Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı ve tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.

        2 KUPA DA İNGİLTERE'YE GİTTİ

        UEFA Avrupa Ligi'ni Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa kazanırken; Konferans Ligi kupasını da Crystal Palace aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde ise yine bir İngiliz temsilcisi Arsenal ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.

