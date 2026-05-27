UEFA Konferans Ligi final maçında Crystal Palace ile Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiliz temsilcisi 1-0 kazandı.

C. Palace'a zaferi getiren golü 51. dakikada Jean-Philippe Mateta kaydetti.

ŞAMPİYON CRYSTAL PALACE!

Bu sonuçla birlikta Crystal Palace, Avrupa'nın 3 numaralı organizasyonunda şampiyonluğa ulaştı ve tarihinin ilk Avrupa kupasını müzesine götürdü.

2 KUPA DA İNGİLTERE'YE GİTTİ

UEFA Avrupa Ligi'ni Freiburg'u 3-0 mağlup eden Aston Villa kazanırken; Konferans Ligi kupasını da Crystal Palace aldı. Şampiyonlar Ligi finalinde ise yine bir İngiliz temsilcisi Arsenal ile Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) karşı karşıya gelecek.