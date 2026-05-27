        Haberler Gündem Borç meselesi konuşulurken pencereden düştüğü öne sürüldü

        Küçükçekmece'de borç meselesi nedeniyle bir evde zorla tutulduğu iddia edilen 40 yaşındaki Erdem Sarı, yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Cinayet şüphesi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheli, Sarı'nın "ayağının kaydığını" savunurken olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 19:24 Güncelleme:
        Borç tartışması ölümle bitti

        Borç meselesi nedeniyle çıktığı evde dehşeti yaşadı. Küçükçekmece’de yüksekten düşerek hayatını kaybeden 40 yaşındaki Erdem Sarı’nın, alacak verecek meselesi nedeniyle tutulduğu evin penceresinden aşağı atıldığı iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        Olay, 22 Mayıs günü saat 23.40 sıralarında Küçükçekmece’de meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre bir binadan düşen Erdem Sarı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sarı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        BORÇ NEDENİYLE ZORLA TUTULDUĞU İDDİASI

        Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Erdem Sarı’nın borç meselesi nedeniyle bir dairede zorla tutulduğunu tespit etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, olay sırasında Sarı’nın yanında oldukları belirlenen A.K., M.E.Ç., Ş.D. ve S.K. gözaltına alındı.

        “AYAĞI KAYDI” SAVUNMASI

        Cinayet Büro Amirliği’nde sorgulanan şüphelilerin suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Şüphelilerin ifadelerinde, borç nedeniyle Erdem Sarı ile konuştuklarını, bu sırada Sarı’nın ayağının kayarak pencereden düştüğünü söyledikleri belirtildi.

        4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi

        İzmir Güzelbahçe Belediye Başkanı Günay gözaltında

        İzmir'in Güzelbahçe Belediyesi'ne düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Günay, eşi Nermin Günay ve İmar ve Şehircilik Müdürü Özgür Bayraktar'ın da aralarında olduğu 7 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı

