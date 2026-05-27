CHP Genel Başkanlığı görevine mahkeme kararıyla getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, bayram vesilesiyle açıklamada bulundu:

"Parti içinde bir birliğin oluşturulması gerekiyor. Bu tüm siyasetçilerin ortak görevi. Vatandaşlarla, partililerle iletişime geçtik. Sayın Bahçeli'yle de görüştük bayramlaştık. Onların da bizim de bayramlaşma mesajlarımız oldu. Özgür Özel ile de konuşuruz.

Biz düşman değiliz ki bir araya gelir buluşuruz konuşuruz. Ayrışmayı dönülemez noktalara taşımak doğru değil. Partide birlik sağlanır niye sağlanmasın. Bizim partimizde itiraz kültürü farklıdır ve bu diğer partilerden farklıdır. İtiraz edenler bir araya gelir konuşurlar.

REKLAM

Önerileri oturur konuşursunuz. Arkadaşlarla konuştuk, hukukçular tedbir kararının kalktıktan sonra ancak kurultay yapılabileceğini söyledi. En kısa zamanda oturup yapacağız. Genel başkanın nasıl seçileceği belli siz kurultayı devre dışı bırakamazsınız. Her şeyin yasal zeminde yapılması lazım. Grup başkanının seçilmesi, delegelerin seçilmesi hukuk zemininde yapılmalıdır.

Bu davanın tarafı değilim bize bir karar geldi biz de karara uyduk. Bir parti yönetimi ciddiyetle yapılır. İhracın koşulları vardır, ben bunu beğenmedim partiden ihraç ederim diyemezsiniz. Geçmişte böyle kararlar olmuştur ama mahkeme kararıyla dönmüşlerdir.

Doğal olarak parti meclisini toplayacağız. CHP'de her şeye genel başkan karar vermez. Bölgedeki eğilimlere bakmanız gerekir. Her şeyi hukuk kuralları içinde yapacağız. CHP, bütün partilerle bayramlaşır.

CHP'nin kurulduğu tarihten bu yana hiçbir milletvekili genel merkeze gittiği zaman kapılar kapatılmamıştır. CHP Genel merkezine 10-15 milletvekili gittiği zaman o kapılar nasıl kapatılmıştır. Bir partinin kapıları halka, milletvekillerine kapatılamaz. Bir akıl tutulması var, kimse bunu sormuyor. CHP'nin kapıları nasıl kapanır.

Bir partinin kapısı mı kapatılır vatandaşlara, milletvekillerine? Bunun haklı gerekçelerle açıklanması, anlatılması lazımdır. Arkadaşlar gidiyor görüşmek istiyorlar. Protesto etmeye de gelenler olur. İçeri girseydi milletvekilleri kavga mı çıkacaktı. Adnan Beker'in otobüsünün, militanlarının orada ne işi var? Taş atmak için mi, CHP'yi yaralamak için mi? Ahlaki değildir, onların aklıyla giderseniz bu sonuç çıkar.

CHP'nin tarihi aklıyla gideceksiniz, vatandaşı seveceksiniz. Siz her vatandaştan oy isteyeceksiniz. Partiyi halka ve milletvekillerine kapatmak doğru değildir.

Siz birden celalleniyorsunuz, ne oldu ya? Bir partide grup başkanı nasıl seçilir bunun kuralları vardır öyle kafanıza göre yapamazsınız. Yaparsanız yargı önünde bu çözülür. Medyanın tek taraflı yayın yaptığını gayet biliyorum. İş mazbata değil, iş hukuk kuralları içinde bir şey yapmaktır.

Yargı diyor ki siz bir kurultayı parayla satın alamazsınız diyor. Bunu ben demiyorum bunu mahkeme söylüyor. Söyleyenler kim CHP'liler, dışarıdan bir partiden mi gelip söylüyor. Para dağıttı deniyor bunlar olmaz arkadaşlar CHP ahlaki kodlarına dönmek zorundadır. PM'yi, MYK'yı oluşturup yolumuza devam edeceğiz.

Milletvekillerinin genel merkezine gitme talimatını ben vermedim. Arkadaşların kendileri gitti ama randevumu almaları lazım. Halkla buluşmada ayrıntıları anlatacağım. Herkesin gerçekleri görmesi, duyması gerekmektedir. Mahkeme kararı çıkmasaydı anlatmayacaktım. Ama bu noktaya geldik."