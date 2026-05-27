        Haberler Sağlık Yağışlarla bitki örtüsü arttı, kene popülasyonu riski yükseldi

        Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Bu yıl bitki örtüsü ve bitki çoğalması arttı. Bu sebeple kenelerin de çoğalabileceğini tahmin ediyoruz. Özellikle yeşil alanlara giderken dikkatli davranmak gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Mayıs 2026 - 11:12 Güncelleme:
        Antalya'da bu yıl yağışlarla artan bitki örtüsüyle birlikte park, bahçe ve ormanlık alanlarda kene görülme riskinin yükseldiği kaydedildi. Kene tutunması halinde çıplak elle müdahale edilmemesi ve en kısa sürede sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiği belirtilirken, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle hayati risk oluşabileceğine dikkat çekildi.

        Kurban Bayramı'nda yeşil alanlara gidilmesi halinde önlem alınması gerektiğini belirten AÜ Fen Fakültesi Biyoloji bölümünden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, özellikle çocukların açık alan dönüşlerinde koltuk altı, kasık ve vücudun kıvrımlı bölgelerinin aileler tarafından dikkatlice kontrol edilmesi uyarısında bulundu.

        "PAÇALARIMIZI ÇORAPLARIMIZIN İÇİNE SOKARAK KORUNABİLİRİZ"

        Kene vakalarına karşı uyarılarda bulunan Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Bu yıl bitki örtüsü ve bitki çoğalması arttı. Bu sebeple kenelerin de çoğalabileceğini tahmin ediyoruz. Doğal alanlara gidildiğinde, insanların park, bahçe ve ormanlık alanlarda kenelerle karşılaşma olasılığı bulunuyor. Özellikle bu tür yerlere giderken dikkatli davranmak gerekiyor. Otların yoğun olduğu bölgelerde mümkün olduğunca paçalarımızı çoraplarımızın içine sokarak kenelerden korunabiliriz" dedi.

        "KENE ISIRIĞI İNSAN HAYATINI TEHLİKEYE ATABİLİR"

        Kenelerin bir şekilde insan vücuduna tutunabildiğini belirten Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Türkiye'de çok sayıda kene türü bulunuyor. Ülkemizde maalesef Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı nedeniyle zaman zaman ölümler yaşanıyor. Bir kene ısırığı insanın hayatını tehlikeye atabilir. Böyle bir durumla karşılaştığımızda mümkün olan en kısa sürede sağlık kuruluşuna gitmenizi öneriyoruz. Sağlık kuruluşundan çok uzaktaysanız, keneye kesinlikle çıplak elle dokunmadan onu bulunduğu yerden çıkarmaya çalışmalıyız. Üzerine herhangi bir madde dökmemeli, yakmaya çalışmamalıyız. Bunlara dikkat edilmesi gerekiyor" diye konuştu.

        "HAYVANLARDA KENE TESPİT EDİLİRSE VETERİNERDEN DESTEK ALIN"

        Yeşil alanların sık sık ilaçlandığına dikkat çeken Prof. Dr. Çetin, "Piknik ve mesire alanları kamu kurumları, belediyeler veya bakanlık tarafından düzenli olarak takip edilip ilaçlanıyor. Buna rağmen zaman zaman kenelerle karşılaşılabiliyor. Sahipsiz köpek ve kedilerden ya da kaplumbağa, sincap gibi canlılardan diğer omurgalı hayvanlara tutunmuş keneler çevrede bulunabiliyor. Bu nedenle mümkün olduğunca panik yapmadan, çıplak elle temas etmeden bunlardan kurtulmaya çalışmalıyız. Eğer hayvanlarda kene tespit edilirse, bir veterinerden destek alınarak bu sorun çözülebilir" ifadelerini kullandı.

        "KENELER UZUN SÜRE FARK EDİLMEYEBİLİR"

        Çocuklar konusunda ailelere uyarılarda bulunan Çetin, "Özellikle koltuk altı, kasık bölgesi ve vücudun diğer kıvrımlı bölgelerinde keneler tutunabilir. Bu nedenle ayna karşısında dikkatli kontrol yapmak önemlidir. Böylece olası problemi erken fark edebiliriz. Elbette çocukların oyun oynamasını engellemek doğru değil. Ancak yetişkinlerin bu konuda dikkatli olması gerekiyor. Çocuklar şortla oynayabilir, gezebilir ve eğlenebilir; fakat anne ve babaların eve dönüldüğünde ya da dönmeden önce çocukların vücudunda açıkta kalan veya gizli bölgelerde kene tutunup tutunmadığını kontrol etmesi büyük önem taşıyor. Çünkü keneler uzun süre fark edilmeyebilir" dedi.

