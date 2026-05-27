Bayram sabahı büyük acı... 10 yaşında hayata uçurumda veda!
Mersin'in Silifke ilçesinde, bayram sabahı acı bir olay yaşandı. Babasının kontrolünü yitirdiği traktörle uçuruma yuvarlanan 10 yaşındaki Mert Can Koçak, olay yerinde hayatını kaybetti, aracı kullanan babası Yılmaz Koçak yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Giriş: 27 Mayıs 2026 - 10:50 Güncelleme:
Mersin'de yürek yakan kaza, sabah saatlerinde Silifke ilçesinde kırsal Seyranlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yılmaz Koçak’ın kontrolünü yitirdiği traktör uçuruma yuvarlandı.
BABA İLE OĞLU SAVRULDU
DHA'daki habere göre sürücü Yılmaz Koçak ile yanındaki oğlu Mert Can Koçak savruldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
KÜÇÜK ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ
Ekipler, Mert Can Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan babası Yılmaz Koçak ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mert Can Koçak'ın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ