Fenerbahçe'de Diego Carlos gelişmesi: Takıma dönecek mi?
Fenerbahçe'nin İtalya Serie A ekiplerinden Como'ya kiraladığı Diego Carlos gösterdiği performansla takımının Şampiyonlar Ligi vizesi almasında büyük pay sahibi olmuştu. Brezilyalı stoperin geleceği ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
Fenerbahçe, Ocak 2025'te Diego Carlos'u Aston Villa'dan 11.4 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.
Kulüp tarihinin en pahalı stoperi olan ve beklentilerin altında kalan Brezilyalı, Eylül 2025'te İtalya ekibi Como'ya kiralanmıştı.
İtalyan basınından Nicolo Schira'nın haberine göre Como'da kiralık olarak forma giyen Diego Carlos, kariyerini İtalyan ekibinde sürdürmeyecek. Brezilyalı stoperin Fenerbahçe'ye geri döneceği ifade edildi.
Como ile Fenerbahçe arasındaki anlaşmada satın alma opsiyonu yer almazken düzenli olarak 11'de oynayan Diego Carlos'un Como'nun Şampiyonlar Ligi vizesi almasının ardından takımda kalması bekleniyordu.
Diego Carlos, Como formasıyla 31 maça çıktı. 33 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.
Piyasa değeri 6 milyon euro olan deneyimli stoperin Fenerbahçe ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.