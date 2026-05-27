Beşiktaş Filipe Luis'te beklemeye geçti!
Beşiktaş, teknik direktör arayışları kapsamında ilk temasını Filipe Luis ile gerçekleştirdi. Avrupa'dan farklı teklifler aldığını belirten Filipe Luis, kararını tüm seçenekleri değerlendirdikten sonra vereceğini ifade etti.
27 Mayıs 2026 - 14:07
Beşiktaş teknik direktör arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Filipe Luis’le ilk görüşmesini gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlılarda asbaşkan Murat Kılıç ile futbol direktör Önder Özen, Portekiz’e giderken ilk aday Filipe Luis ile masaya oturuldu.
Beşiktaş projeyi ve beklentilerini sunarken teklifi dinleyen 40 yaşındaki çalıştırıcı da taleplerini iletti.
Avrupa’dan farklı teklifler olduğunu belirten Filipe Luis, kararını bunları da değerlendirip vereceğini belirtti.
Luis konusunda beklemeye geçen Beşiktaş, farklı teknik adamlar için çalışmalarını sürdürüyor.
Beşiktaş haziran ayının ilk haftasında teknik direktörünü belirlemiş olmayı hedefliyor.
