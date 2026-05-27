Dünyanın en büyük hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı
Global Firepower verilerinden derlenen 2026 yılının ''Dünyanın En Büyük Hava Kuvvetleri'' listesi yayımlandı. ABD'nin zirvede yer aldığı sıralamada Türkiye'nin konumu dikkat çekti. İşte ilk 20'de yer alan ülkeler ve Türkiye'nin sıralaması...
Kanada merkezli araştırma ve veri platformu Visual Capitalist, Global Firepower verilerini baz alarak 2026 yılının ‘’Dünyanın En Büyük Hava Kuvvetleri’’ listesini paylaştı. Ülkelerin toplam askeri hava aracı sayılarına göre hazırlanan sıralamada ABD zirvedeki yerini korurken, Rusya ve Çin üst sıralarda yer aldı. Türkiye ise ilk 10’a girerek birçok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
ABD ZİRVEYİ BIRAKMADI
Listede ilk sırada uzun yıllardır olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. ABD’nin toplam askeri hava aracı sayısında rakiplerine büyük fark attığı görüldü. Rusya ikinci sırada yer alırken Çin ise üçüncü sıraya yerleşti.
Özellikle son yıllarda savunma yatırımlarını artıran Asya ülkelerinin listede ağırlık kazanması dikkat çekti. Güney Kore, Japonya ve Pakistan’ın ilk 10’da yer alması da hava gücü yarışındaki değişimi ortaya koydu.
TÜRKİYE İLK 10’DA YER ALDI
Türkiye, toplam 1.101 askeri hava aracıyla dünya genelinde 8’inci sırada yer aldı. Bu sıralamayla Türkiye; Fransa, İngiltere, Almanya ve İtalya gibi pek çok Avrupa ülkesini geride bıraktı.
Son yıllarda savunma sanayiinde yapılan yatırımlar, hava filosundaki modernizasyon çalışmaları ve insansız hava araçları alanındaki gelişmeler, Türkiye’nin listedeki konumunda etkili unsurlar arasında gösteriliyor.
HAVA GÜCÜNDE TEKNOLOJİ ETKİSİ BÜYÜYOR
Global Firepower raporunda, modern hava kuvvetlerinin gücünün yalnızca toplam hava aracı sayısıyla değil; teknolojik altyapı, radar sistemleri, lojistik kapasite ve insansız hava araçlarının (İHA/SİHA) filolara entegrasyonu gibi kriterlerle de değerlendirildiği belirtildi.
İŞTE DÜNYANIN EN BÜYÜK 20 HAVA KUVVETİ SIRALAMASI
1- ABD — 13.032
2- Rusya — 4.237
3- Çin — 3.529
4- Hindistan — 2.183
5- Güney Kore — 1.540
6- Japonya — 1.429
7- Pakistan — 1.397
8- Türkiye — 1.101
9- Mısır — 1.088
10- Fransa — 974
11- Suudi Arabistan — 917
12- Kuzey Kore — 837
13- Tayvan — 720
14- İtalya — 714
15- İngi̇ltere — 625